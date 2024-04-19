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В рейтинге по динамике потребительского спроса область на 77 месте из 85
Тамбовская область заняла 77-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса. Основным показателем в исследовании, проведенном по заказу РИА «Новости», были изменения потребительского спроса в 2023 году. В области этот показатель вырос всего на 1%, а средние потребительские расходы на душу населения составили 28,3 тысячи рублей.
По данным рейтинга, потребительский спрос почти во всех регионах России вырос в 2023 году. Средний прирост по стране составил 6,2%. Наибольший прирост, а именно 17,2%, зафиксирован в Республике Ингушетия, которая стала лидером рейтинга. Тем не менее, в этом регионе наблюдаются самые низкие потребительские расходы в стране – всего 9,5 тысяч рублей на душу населения. В тройку лидеров также вошли Тюменская область (+14,8%) и Республика Адыгея (+12,4%).
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Тамбовская область заняла 77-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса. Основным показателем в исследовании, проведенном по заказу РИА «Новости», были изменения потребительского спроса в 2023 году. В области этот показатель вырос всего на 1%, а средние потребительские
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