|
Наименее доступная ипотека в Черноземье в Тамбовской области
Вчера, 10:17
Комментариев: 0
Версия для печати
По результатам третьего квартала 2023 года Тамбовская область стала лидером среди регионов Черноземья с наименьшей доступностью ипотеки. Заёмщики из этого региона выделяют 61,7% своего заработка на погашение ипотечных обязательств. Эти данные основаны на исследовании РИА Рейтинг, использовавшем информацию Центробанка и Росстата. В общероссийском рейтинге Тамбовская область занимает 76-е место.
В Черноземье на втором месте по уровню доступности ипотеки оказалась Орловская область с показателем 57,7%, а на третьем — Белгородская область с уровнем в 55,5%. Жители Липецкой области тратят на ипотечные платежи 53,9% своего заработка, в Курской области — 52,8%, а в Воронежской — 51,7%. По среди российских субъектов последнюю строчку в рейтинге занимает 45-й регион.
В целом по макрорегиону средняя продолжительность ипотеки составляет 293,8 месяцев, а средний размер кредита — 3,36 миллиона рублей. Самый высокий средний размер ипотечного кредита зафиксирован в Белгородской области (3,6 миллиона рублей), тогда как самый низкий — в Тамбовской области (3,2 миллиона рублей).
На уровне всей страны процентное соотношение составляет 43,8%. Магаданская область, где жители выделяют 25,5% своей зарплаты на ипотечные платежи, заняла первое место среди регионов с наиболее доступной ипотекой. За ней следуют Чукотский автономный округ (26,2%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (26,6%). Это объясняется высоким уровнем заработной платы и низким спросом на жилье на севере страны. Согласно данным РИА Новости, наименьшая доступность ипотеки наблюдается в республиках Северного Кавказа.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.