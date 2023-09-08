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Тамбовская семья тратит 11% своих доходов на ЖКУ
Сегодня, 08:53
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Семейные расходы на жилищно-коммунальные услуги в средней семье в Тамбовской области составляют 3435 рублей в месяц или 10,7% от общих ежемесячных затрат. Согласно рейтингу, Тамбовская область занимает 58-е место среди регионов по доле расходов на ЖКУ. Это исследование было проведено по заказу РИА Новости.
Согласно этому рейтингу, на уровне страны доля расходов на услуги ЖКХ в потребительских расходах в 2022 году снизилась на 0,4 процентных пункта и составила 10%. Снижение доли произошло в 62 регионах. В 23 регионах, включая Тамбовскую область, доля расходов на ЖКХ увеличилась, и в данном случае, это увеличение составило 0,1%.
Самыми низкими долями расходов на ЖКХ обладают Дагестан (6,2%), Курская область (6,6%) и Севастополь (6,7%), по данным Росстата. Самые высокие доли затрат на ЖКХ наблюдаются в Магаданской области (13,7%), Камчатском крае (13,5%) и Чукотском автономном округе (13,4%), и они занимают самые низкие позиции в рейтинге.
В регионах Черноземья после Курской области идут Липецкая (8,8%) на 16-м месте, Белгородская (9,6%) на 35-м месте и Орловская (9,9%) на 46-м месте. Тамбовская область и Воронежская область занимают нижние позиции в рейтинге с долей расходов на ЖКХ в размере 10,9% и размещаются на 62-м месте.
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