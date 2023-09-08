В Тамбовской области проголосовало почти 50% избирателей 0 По результатам двух дней голосования в Тамбовской области на выборы в органы местного самоуправления пришли на участки 168 999 избирателей, что составляет 46,18% от общего числа избирателей, включенных в избирательные списки. Из них 59 957 человек проголосовали на дому, что составляет 16,38% от

В Королевстве Голландия закупили на 9,5 млн рублей луковиц тюльпанов 0 Тамбовское АО "Тепличное", известное своей деятельностью по производству огурцов и томатов, приняло решение о расширении своей продукции и введении выращивания тюльпанов в свой ассортимент. В преддверии этого заявлено, что на предприятии будет начато строительство новой теплицы, предназначенной для

ФНС намерена обанкротить 20 компаний в Тамбовской области 0 Двадцать исковых заявлений о банкротстве организаций, находящихся в Тамбовской области, были поданы в Арбитражный суд Тамбовской области 7 сентября текущего года. Заявки были поданы Федеральной налоговой службой и её региональным подразделением, но пока что они не приняты к рассмотрению. Общий

Тамбовская семья тратит 11% своих доходов на ЖКУ 0 Семейные расходы на жилищно-коммунальные услуги в средней семье в Тамбовской области составляют 3435 рублей в месяц или 10,7% от общих ежемесячных затрат. Согласно рейтингу, Тамбовская область занимает 58-е место среди регионов по доле расходов на ЖКУ. Это исследование было проведено по заказу РИА

В Тамбовской области пройдут юбилейные мероприятия посвященные Зое Космодемьянской 0 В предстоящий 13 сентября исполнится столетие со дня рождения выдающейся личности - Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, родившейся в Тамбовской области и погибшей во время Великой Отечественной войны. В этот день планируются памятные события, которые пройдут по всей стране.

В Котовске сорвали программу по благоустройству дворов 0 Прокуратура города Котовска выявила невыполнение контракта на благоустройство дворовой территории в рамках программы "Формирование современной городской среды в Тамбовской области". В текущем году в моногороде планировалось улучшить состояние 7 дворовых территорий, на что было выделено более 8

Почти 60 тыс. тамбовских семей назначили единое пособие 0 В Тамбовской области Социальный фонд России предоставил единое пособие для 58 тысяч семей. Один из обязательных критериев для получения этой выплаты - наличие детей в возрасте до 17 лет. На данный момент, средства были перечислены 32 тысячам семей в регионе, и общая сумма выплат составила 4

В Тамбове неэффективно расходуют денежные средства на уличное освещение 0 Комитет по ЖКХ Тамбовской городской Думы многократно поднимал вопрос о регулировке уличного освещения с целью экономии бюджетных средств. Суть заключается в том, чтобы избежать излишних расходов на освещение улиц в светлое время суток. Для достижения этой цели необходимо настроить учет

Жителей Тамбовской области ждут прохладные выходные 0 С приходом циклона в Тамбовской области ожидается продолжение дождливой погоды. В некоторых районах региона атмосферное давление продолжит повышаться, что может уменьшить вероятность осадков. Среднесуточная температура будет оставаться на уровне 15 градусов Цельсия в течение ближайших трех дней.

Роспотребнадзор выявил нарушения в детском саду 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области провело проверку соблюдения санитарных норм в детском саду № 3 "Сказка" в городе Котовске. В результате проверки были выявлены несоблюдения требований санитарного законодательства, включая следующие нарушения:

Объем вкладов у жителей Тамбовской области составляет 134,6 млрд рублей 0 В первом полугодии 2023 года общий объем средств, вложенных жителями Тамбовской области (за исключением денежных средств на счетах эскроу), достиг 134,6 миллиарда рублей, что является увеличением на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. Эта информация предоставлена Тамбовским отделением Банка

Стартовали выборы в органы местного самоуправления 0 8 сентября началось голосование в Тамбовской области по выборам в органы местного самоуправления в 23 муниципальных округах, а также на дополнительных выборах депутата Тамбовской городской Думы в избирательном округе № 1.

Гостиный двор передадут ТГУ 0 Гостиный двор в Тамбове будет передан ТГУ. Это решение было объявлено во время совещания, проведенного главой Тамбовской области, Максимом Егоровым. Главной темой обсуждения стало будущее объекта культурного наследия федерального значения — "Гостиного двора". После долгих обсуждений было принято

В Тамбовской области продолжается сбор яблок 0 В Тамбовской области на сегодняшний день уже собрано 2,4 тысячи тонн яблок с площади в 321 гектар на садоводческих хозяйствах. В этом году планируется собрать урожай яблок с общей площади 1955 гектаров плодоносящих садов.

В центре Тамбова произошла перестрелка 0 Полицейские задержали мужчину в возрасте 34 лет, который 11 августа произвел стрельбу на улице Пятницкой в Тамбове.

Тамбовские аграрии начали сбор урожая подсолнечника 0 Сельскохозяйственные предприятия в округах Бондарского, Жердевского, Пичаевского и Рассказовского уже начали собирать урожай подсолнечника, который охватывает площадь более 66 тысяч гектаров земельных участков.

В Татаново продолжается стройка на берегу Цны 0 Жители Заречья, населенного пункта Татановского сельсовета, продолжают высказывать недовольство в связи с строительством, которое активно осуществляется в непосредственной близости к реке Цна.

Многодетной семье насчитали несуществующие коммунальные долги 0 Прокуратурой Октябрьского района города Тамбов проведена проверка по жалобе матери, воспитывающей нескольких детей, на необоснованное взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Возбуждено уголовное дело после гибели 11-летнего мальчика 0 В Тамбове возбуждено уголовное дело после смерти ребенка, по ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей).