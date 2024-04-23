|
Депутаты гордумы согласовали список дорог, подлежащих ремонту в Тамбове
Сегодня, 09:57
Комментариев: 0
Версия для печати
На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты одобрили план работ по ремонту и обслуживанию автомобильных дорог местного значения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
Было отмечено, что в результате проверки выявлены недостатки дорожного покрытия на 84 км дорог.
В общей сложности на текущий год запланирован ремонт 12 дорог:
Улица Киквидзе (от Авиационной до трассы "Москва-Волгоград")
Улица Советская (от площади Комсомольской до бульвара Энтузиастов)
Улица Гагарина (от Лермонтовской до Комиссара Московского)
Улица Полынковская (от Авиационной до Гастелло)
Улица Максима Горького (от Советской до Набережной)
Улица Рылеева (от бульвара Энтузиастов до Магистральной)
Улица 2-я Высотная (от Мичуринской до Рылеева)
Проезд Авиаторов (от Сенько до Воронежской)
Улица Студенецкая Набережная (от Советской до Базарной)
Улица Комсомольская (от Пролетарской до Железнодорожной)
Внутриквартальный проезд от улицы Магистральной, между домами № 5Б и № 15А, до дома № 30А по улице Чичерина)
Улица Карла Маркса (от Интернациональной до Пролетарской).
На плановый период 2025 года запланирован ремонт 40 автодорог, а на 2026 год - на 23 дорогах.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.