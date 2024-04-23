В Токаревском округе суд обязал птицефабрику снизить шум от производства Комментариев: 0



В 2022 году с жалобой на превышение уровня шума от деятельности птицефабрики в Управление Роспотребнадзора обратились местные жители с ул. Н.Островского р.п. Токарёвка Тамбовской области. Были проведены лабораторные исследования, которые показали, что уровень шума от оборудования птицефабрики, расположенной рядом с жилыми домами, не соответствует установленным нормам СанПиН.



Суд, оценив представленные доказательства, пришёл к выводу, что уровень шума от производства птицефабрики превышает допустимые нормы и оказывает вредное воздействие на здоровье человека. Однако данное решение ещё не вступило в силу.



Напомним, что ранее местные жители жаловались на постоянное зловоние, исходящее от забойного цеха птицефабрики, особенно когда дует северный ветер, который разносит миазмы по всей округе. Также выявлялись нарушения, связанные с загрязнением водоёма недалеко от Токарёвки.



Этими проблемами активно занимается межрегиональная общественная экологическая организация имени И.В.Мичурина. Комментируя решение Токарёвского районного суда, её сопредседатель Андрей Григорьев сказал: «Отрадно, что хоть не с первого раза, но принимаются решения, призванные защитить конституционные права жителей нашей области на благоприятную окружающую среду. Пора и региональным властям обратить внимание на эту проблему, и подойти к ней более конструктивно. Ранее министерство экологии не увидело нарушений, хотя жители жалуются постоянно. Надеемся, что и другие проблемы от деятельности птицефабрики будут устранены». Суд Токарёвского района по иску Управления Роспотребнадзора принял решение о возложении на ОАО «Токаревская птицефабрика» обязанности принять меры по снижению уровня шума от производства до 1 мая 2025 года в соответствии с требованиями СаПин.В 2022 году с жалобой на превышение уровня шума от деятельности птицефабрики в Управление Роспотребнадзора обратились местные жители с ул. Н.Островского р.п. Токарёвка Тамбовской области. Были проведены лабораторные исследования, которые показали, что уровень шума от оборудования птицефабрики, расположенной рядом с жилыми домами, не соответствует установленным нормам СанПиН.Суд, оценив представленные доказательства, пришёл к выводу, что уровень шума от производства птицефабрики превышает допустимые нормы и оказывает вредное воздействие на здоровье человека. Однако данное решение ещё не вступило в силу.Напомним, что ранее местные жители жаловались на постоянное зловоние, исходящее от забойного цеха птицефабрики, особенно когда дует северный ветер, который разносит миазмы по всей округе. Также выявлялись нарушения, связанные с загрязнением водоёма недалеко от Токарёвки.Этими проблемами активно занимается межрегиональная общественная экологическая организация имени И.В.Мичурина. Комментируя решение Токарёвского районного суда, её сопредседатель Андрей Григорьев сказал:



