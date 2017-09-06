Контрольно-счетная палата выявила многочисленные нарушения в МУП «Ритуал» Комментариев: 0



Анализ соотношения кредиторской и дебиторской задолженности МУП «Ритуал» свидетельствует о росте кредиторской задолженности до 5,5 млн. руб. Деятельность предприятия за 2015-2016 годы убыточна. Предприятие финансово не устойчивое, не платежеспособное, не обладает собственными активами в размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств. По итогам 2014 года МУП «Ритуал» была получена прибыль, в 2015 году финансовое состояние предприятия резко ухудшается.



В 2016 году в МУП «Ритуал» бухгалтерский учет должным образом не велся, часть первичных документов отсутствует и восстановлению не подлежит, в результате чего признать бухгалтерскую отчетность за 2016 год в полной мере достоверной невозможно. По словам Р.И. Рафикова, ненадолго возглавившего «Ритуал» после В. Коннова, в бухгалтерии МУПа был откровенный бардак, и прежде всего это связано с просчётами в работе Владислава Коннова. За период его руководства сменилось четыре или пять бухгалтеров, которые не вели нормальную работу, и программное обеспечение деятельности предприятия неоднократно выходило из строя.



Сейчас основная задача – вывести МУП «Ритуал» в прибыль. Новое руководство предприятия начало с кардинальных перемен, направленных на оздоровление финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Лишь за пару недель значительно увеличился объём выручки, заработную плату начали выплачивать за счет прибыли. Контрольно-счетная палата города Тамбова по поручению городской Думы провела масштабную проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Ритуал». Результаты оказались не такими радужными, как пыталось убедить общественность предыдущее руководство предприятия.Анализ соотношения кредиторской и дебиторской задолженности МУП «Ритуал» свидетельствует о росте кредиторской задолженности до 5,5 млн. руб. Деятельность предприятия за 2015-2016 годы убыточна. Предприятие финансово не устойчивое, не платежеспособное, не обладает собственными активами в размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств. По итогам 2014 года МУП «Ритуал» была получена прибыль, в 2015 году финансовое состояние предприятия резко ухудшается.В 2016 году в МУП «Ритуал» бухгалтерский учет должным образом не велся, часть первичных документов отсутствует и восстановлению не подлежит, в результате чего признать бухгалтерскую отчетность за 2016 год в полной мере достоверной невозможно. По словам Р.И. Рафикова, ненадолго возглавившего «Ритуал» после В. Коннова, в бухгалтерии МУПа был откровенный бардак, и прежде всего это связано с просчётами в работе Владислава Коннова. За период его руководства сменилось четыре или пять бухгалтеров, которые не вели нормальную работу, и программное обеспечение деятельности предприятия неоднократно выходило из строя.Сейчас основная задача – вывести МУП «Ритуал» в прибыль. Новое руководство предприятия начало с кардинальных перемен, направленных на оздоровление финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Лишь за пару недель значительно увеличился объём выручки, заработную плату начали выплачивать за счет прибыли.



