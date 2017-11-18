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Губернатор Тамбовской области посетит японское посольство
Вчера, 17:04
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21 ноября глава администрации Тамбовской области Александр Никитин планирует посетить японское посольство в городе Москве. На встрече планируют рассмотреть вопросы взаимодействия. В сентябре 2017 года в Тамбове прошел фестиваль кино, инициатором которого стало посольство Японии в России.
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