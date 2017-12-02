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Третий день в Тамбовском районе проблемы с электроснабжением
Сегодня, 15:57
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В минувшие выходные из-за плохих погодных условий 33 населенных пункта в Тамбовском районе остались без электроэнергии. По информации ОАО «МРСК Центра»- «Тамбовэнерго», причиной отключения света стал «природный катаклизм». Зафиксировано более 50 фактов повреждения линий электропередач. Нестабильная ситуация в других районах области.
- Ситуация с отключением электроэнергии - под контролем. Организована оперативная селекторная связь с главами муниципалитетов. Там, где была необходимость, подключили резервные мощности электропитания. Система жизнеобеспечения работает без сбоев, - прокомментировал вице-губернатор Игорь Кулаков.
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