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После публикаций СМИ детская больница снизила стоимость платных услуг
Заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева объявила, что принято решение снизить стоимость платных услуг, которые оказываются в поликлинике детской областной больницы. Стоимость приема специалистов детского лечебного учреждения региона снизили почти на 30%, ранее услуги подорожали в два раза.
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Заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева объявила, что принято решение снизить стоимость платных услуг, которые оказываются в поликлинике детской областной больницы.
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