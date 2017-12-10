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После публикаций СМИ детская больница снизила стоимость платных услуг

Вчера, 14:15
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После публикаций СМИ детская больница снизила стоимость платных услуг Заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева объявила, что принято решение снизить стоимость платных услуг, которые оказываются в поликлинике детской областной больницы. Стоимость приема специалистов детского лечебного учреждения региона снизили почти на 30%, ранее услуги подорожали в два раза.
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После публикаций СМИ детская больница снизила стоимость платных услуг

Вчера, 14:15
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Заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева объявила, что принято решение снизить стоимость платных услуг, которые оказываются в поликлинике детской областной больницы.

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