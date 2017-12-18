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Тамбовская область в числе лидеров по производству мяса

Вчера, 07:42
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Тамбовская область в числе лидеров по производству мяса По данным министерства сельского хозяйства РФ в 2017 году производство мяса свинины в стране увеличилось на 6,5%, было произведено 3,36 млн. тонн свинины в живом весе, что на 16 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя. Лучшие показатели продемонстрировали шесть регионов, среди них и Тамбовская область.
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