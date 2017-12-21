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Зарплаты растут быстрее плановых показателей
На заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Тамбовской области обсудили вопросы повышения заработных плат и сокращения производственного травматизма. Результаты мониторинга заработной платы за 2017 год указывают на рост уровня заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на предприятиях практически всех видов экономической деятельности. Размер среднемесячной зарплаты составил 23 610 рублей – это 106% от запланированного показателя.
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На заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Тамбовской области обсудили вопросы повышения заработных плат и сокращения производственного травматизма.
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