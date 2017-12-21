Зарплаты растут быстрее плановых показателей 0 На заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Тамбовской области обсудили вопросы повышения заработных плат и сокращения производственного травматизма.

Состоялось итоговое заседание фракции «Единая Россия» в областной Думе 0 21 декабря состоялось заседание фракции партии «Единая Россия» в областной Думе. В нем приняли участие председатель областной Думы Евгений Матушкин, член Совета Федерации Алексей Кондратьев.

Тамбовская область получила неудовлетворительную оценку по уровню среды для СМИ 0 Фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики опубликовал рейтинг развития медиасферы в стране.

Команда кирсановского «Кристалла» выполнила и перевыполнила нормативы ГТО 0 Команда ООО «Кристалл» успешно приняла участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». ГТО – основа физического воспитания здорового населения России.

Комитет городской Думы отказался принимать бюджет на 2018 год 0 Депутаты, входящие в комитет Тамбовской городской Думы по местному самоуправлению и связям с общественными организациями отказались согласовывать бюджет на 2018 год предложенный администрацией города Тамбова.

Коллекция одежды из мусорных пакетов 0 В областном доме творчества прошёл конкурс «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений», в мероприятии приняли участие юные модельеры из городов и районов Тамбовской области.

Более четырёх тысяч тамбовских подростков нашли работу 0 На заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Тамбовской области подвели итоги года и обсудили актуальные проблемы подростков.

Сергей Кириенко высоко оценил благоустройство в Тамбовской области 0 Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко провел селекторное совещание о реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Тамбовские студенты заявили о поддержке Владимиру Путину 0 В городе Тамбове студенты открыли штаб в поддержку Владимира Путина. Идея принадлежит студенту из ТГТУ, который призвал своих коллег поддержать действующего Президента РФ за вклад, который он сделал для каждого причастного к молодёжным движениям.

В шести школах города объявлен карантин 0 В Тамбовской области за последнюю неделю было зарегистрировано больше пяти тысяч случаев заболевания острой респираторной инфекцией и гриппом, из них в Тамбове зарегистрировано 2619 случаев.

Тамбовского осетра освятили святой водой 0 Рыбную ферму «Тамбовский осетр», которую возглавляет Алексей Бородин, освятили.

В Тамбовской области растет заболеваемость туберкулезом 0 Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Тамбовской области остаётся напряжённой.

В Тамбове остановились троллейбусы 0 Ударивший после продолжительного дождя мороз образовал наледь на контактных сетях, из-за чего большинство троллейбусов в городе Тамбове оказались заложниками непогоды, многие из них перекрыли дорожное движение.

Начала работу «горячая линия» с избирателями 0 Совместно с Общественной палатой и Уполномоченным по правам человека избирательная комиссия запустила «горячую линию» с избирателями.

Депутаты гордумы отказались аккредитовывать журналистов 0 Вчера на заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями были рассмотрены заявки от СМИ на постоянную аккредитацию при Тамбовской городской Думе на следующий год.

По больничным листам выплачено 630 млн. рублей 0 Управляющий регионального Фонда социального страхования Андрей Пилипенко подвел итоги за год.

Тамбовская область в числе лидеров по производству мяса 0 По данным министерства сельского хозяйства РФ в 2017 году производство мяса свинины в стране увеличилось на 6,5%, было произведено 3,36 млн. тонн свинины в живом весе, что на 16 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя.

Депутат городской Думы решил сложить полномочия 0 В Тамбовскую городскую Думу поступило заявление депутата А.В. Рыбась о сложении полномочий.

Авария на сахарном заводе привела к загрязнению реки Цна 0 Тамбовским межрайонным СО СУ СК РФ по Тамбовской области начата доследственная проверка по факту предполагаемого сброса в водный объект на территории Знаменского района производственных отходов.