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Участникам «игорной банды» продлили срок содержания под стражей
Сегодня, 07:26
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Правоохранительными органами продолжается проведение предварительного следствия по делу связанного с организацией сети подпольных игровых клубов на территории Тамбовской области. Летом этого года в Тамбове спецподразделения УФСБ и УМВД накрыли игорную ОПГ в которую входили бывший сотрудник правоохранительных органов Колягин А.В. и Рясков А.И, депутат городской Думы, бывший следователь, а ныне адвокат Астафьев В.А. Одному из основных участников уголовного дела продлен срок содержания под стражей на два месяца, всего до 8 месяцев, т.е. по 6 февраля 2018 года включительно.
Особая сложность уголовного дела обусловлена количеством привлекаемых к уголовной ответственности лиц (4 обвиняемых и 2 подозреваемых), характером предъявленного им обвинения (в совершении преступлений в составе организованной группы), объемом уголовного дела (31 том), а также необходимостью производства большого количества следственных и иных процессуальных действий. После 3 октября 2017 года, по уголовному делу было проведено более 100 следственных и иных процессуальных действий, в том числе допрошены 30 свидетелей, назначены экспертизы.
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