Администрация области закупила светомузыкальные бокалы почти на 300 тыс. рублей

Пиявка должна быть здоровой - УФАС вынесло решение в отношении МУП «Аптека №3» 0 МУП «Аптека №3» (далее - Заказчик) опубликовало в единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении запроса котировок на поставку пиявок медицинских цена - 1 350 000 руб.

В Тамбове будет избран новый председатель избирательной комиссии 0 Как стало известно редакции ИА «Тамбов-информ» кандидатура действующего председателя избирательной комиссии города Тамбова Сергея Русакова не была предложена в новый состав комиссии, который планирует приступить к работе после решения городской Думы в феврале текущего года.

Группа «ЕжеВикА» проводит конкурс для детей 0 Арт-фолк группа «ЕжеВикА» проводит конкурс детского рисунка. Присылайте работы Ваших детей, на которых изображена группа или её отдельные участники. Конкурс продлится до 20 января. Опубликовать фото рисунка можно в сообществе «ЕжеВикА» ВК https://vk.com/ezhevikatambov .

В Тамбове на тепломагистрале произошла серьезная авария 0 С понижением температуры воздуха коммунальные сети стали не выдерживать.

Продолжаются разбирательства по признанию недействительным отбора регионального оператора по обращению с отходами 0 Продолжаются судебные разбирательства по признанию недействительным отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области.

В Тамбовском районе изберут главу муниципального образования 0 В январе в несколько этапов пройдет конкурсный отбор кандидатур на должность главы Тамбовского района Тамбовской области.

Тамбовские дворы будут убирать тамбовские компании 0 МКУ «Долговой центр», которое выступает заказчиком работ на оказание услуг по уборке придомовых территорий многоквартирных жилых домов города Тамбова, подвело итоги конкурсного отбора организаций на первое полугодие 2018 года.

Ожидается серьезное понижение температуры 0 В Тамбовской области ударят первые серьезные морозы, температура воздуха в эти выходные опустится до 13-15 градусов ниже нуля, при этом осадков не ожидается.

В Кирсановском районе в ДТП погибло пять человек 0 Сегодня ночью на 81-м километре автодороги Тамбов-Пенза в Кирсановском районе произошло страшное ДТП жертвами, которого стали пять человек.

Тамбовская область в два раза увеличила экспорт зерна 0 В 2017 году из Тамбовской области на экспорт в другие страны отправлено около 370 тысяч тонн зерна это в два раза больше чем в 2016 году.

В Тамбове пройдут игры в рамках чемпионата ЦФО по волейболу 0 Тамбовские волейболисты сыграют первые матчи 2018 года дома на паркете ДС «Антей».

В Тамбовской области создают избирательные штабы кандидатов в Президенты РФ 0 Вчера в Тамбове в здании организации профсоюзов на Комсомольской площади, 3 открыли избирательный штаб Владимира Путина.

В Тамбовской области объявлен аукцион по продаже сельскохозяйственных земель 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о продажи с аукционов 35 сельскохозяйственных земельных участков.

В Тамбове загорелся жилой дом 0 Сегодня 10 января рано утром в Тамбове загорелся жилой дом по улице Бориса Федорова.

Бездействия должностных лиц МКУ «Долговой центр» привело к ущемлению прав горожан 0 Прокуратурой Ленинского района проведена проверка по вопросу установки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилом помещении в доме №20 по ул. Пионерской в городе Тамбове.

Сегодня в микрорайоне Ласки в городе Тамбове отключат электричество 0 Из-за планового ремонта на электрических сетях 10 января в микрорайоне Ласки в городе Тамбове временно не будет электроэнергии.

В Рассказово столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие 0 Вечером на улице Советская в районе дома №20 в города Рассказово водитель «ЛАДА Гранта» не уступил дорогу и столкнулся с «ВАЗ 21140».

Полицейские поздравили с новогодними праздниками воспитанников школы-интерната 0 Руководство и сотрудники УМВД России по Тамбову поздравили воспитанников Красносвободенской санаторной школы-интернат с новогодними праздниками.

Более 200 тысяч жителей области посетили праздничные мероприятия 0 В новогодние каникулы на территории Тамбовской области активно проходили праздничные мероприятия, которые посетили свыше 200 тысяч жителей и гостей области.