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Администрация области закупила светомузыкальные бокалы почти на 300 тыс. рублей
Сегодня, 08:06
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Администрация Тамбовской области в конце 2017 года в очередной раз решила закупить сувенирные изделия — бокалы со светомузыкальным эффектом в количество 150 штук общей стоимостью – 295 тыс. рублей. Бокал состоит из хрустальной чаши, закрепленной на декоративной металлической подставке с элементарной встроенной платой. При легком соударении возникает светомузыкальный эффект. При поставке на горизонтальную поверхность происходит автоматическое выключение. Мелодия марш Прощание Славянки.
Кроме того, администрация области закупила фотоальбомы в количестве 150 штук общей стоимостью 360 тыс. рублей.
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