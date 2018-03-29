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В торговом центре у пенсионера украли 120 тыс. рублей
29 марта 2018
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В торговом центре в Тамбове пенсионер забыл в примерочной свою сумку, в которой было 120 000 рублей и два сотовых телефона. Мужчина быстро вспомнил об оставленных вещах и вернулся, но сумки на месте не оказалось, после этого он обратился в правоохранительные органы.
Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. По горячем следам удалось задержать 21-летнего подозреваемого. Молодой человек уже дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.
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