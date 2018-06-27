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Александр Дроков подал в отставку
27 июня 2018
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Заместитель главы администрации города Тамбова, который заведовал финансами Александр Дроков, подал в отставку. Более 10 лет он возглавлял комитет финансов областного центра, до муниципальной службы работал в налоговых органах, где прошел путь от налогового инспектора до исполняющего обязанности начальника инспекции.
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