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В Тамбовской области нашли гриб, напоминающий голову инопланетянина
Сегодня, 08:36
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Жители Тамбовской области активно обсуждают фотографию молодого человека, который нашел огромный гриб напоминающий голову инопланетянина. Пользователи instagram, где было размещено фото стали давать автору практичные советы: «Его надо готовить сразу после среза в течение 3 часов. А после он ядовит». Кто-то написал, что это «паутинник съедобный», народное название гриба «толстушка».
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