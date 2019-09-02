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После очередной аварии в Тамбове водоснабжение восстановлено
Сегодня, 09:49
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Сотрудники АО «Тамбовские коммунальные системы» восстановили водоснабжение в многоквартирных домах по улице Сабуровская, 2а, корпус 1-4, 2б, 2в и котельной. Ранее водоснабжение было отключено в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях водоснабжения.
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