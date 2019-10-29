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За счет бюджетных средств в Тамбове достроят три проблемных дома
Сегодня, 11:01
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С Фондом защиты прав граждан подписано соглашение о софинансировании завершения строительства трех проблемных объектов в Тамбове. Речь идет о домах по ул. Московская, 30А, Коммунальная, 72а, корпус 3, Карла Маркса, 3. Денежные средства будут выделены, как из федерального, так и областного бюджета.
Ранее на общем собрании членов ЖСК «Московская 30А» 06.09.2019 принято решение о заключении договора между ЖСК «Московская 30А» и ООО «АИЖК Строй» на передачу жилых и нежилых свободных помещений. По информации генерального директора ООО «Западстрой» А.В.Балакина заключен договор между ООО «АИЖК Строй» и ООО «Западстрой» на выполнение работ.
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