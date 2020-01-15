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Кататься с кургана в Олимпийском парке теперь запрещено
Сегодня, 08:08
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По просьбе жителей города и с целью предотвращения возможных несчастных ситуаций администрация приняла решение о запрете для катания с кургана в Олимпийском парке города Тамбова. В настоящее время курган посыпали песком, чтобы исключить возможность катания.
Кроме того прорабатывается вопрос об открытии альтернативной площадки. Лишь за первую половину января в больницу с травмами после катания с горок попали 10 детей.
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