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В Рассказово заболеваемость COVID–19 в 2,5 раза превышает областные показатели
Вчера, 09:57
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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области приняло решение о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер ограничительного характера на территории города Рассказово.
В городе складывается сложная ситуация, заболеваемость COVID–19 в 2,5 раза превышает областные показатели. В этой связи с 1 июня, администрацией был закрыт центральный рассказовский рынок.
По мнению специалистов, рост заболеваемости связан с несоблюдением рассказовцами, мер самоизоляции и масочного режима.
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