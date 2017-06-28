«Сады Мичурина» получили 60 миллионов рублей Комментариев: 0

Региональные власти планируют создать крупный садоводческий комплекс «Сады Мичурина» площадью 1 тыс. га в Тамбовской области. Проект, в реализацию которого вложено порядка 60 млн рублей, представил заместитель губернатора Сергей Иванов в ходе выездного заседания комитета облдумы по аграрным вопросам, экологии и природопользованию совместно с фракцией партии «Единая Россия», сообщает



Реализация проекта фруктового садового комплекса с применением интенсивных технологий началась еще в прошлом году. На сегодняшний день уже освоено порядка 100 га земли. Заложено 33 га инверсивного сада с плотностью посадки 2 тыс. саженцев на гектар, создан питомник и маточник, что позволит обеспечить хозяйство районированным посадочным материалом. Новый комплекс будет оснащен автоматизированной системой полива.

Кроме этого, в садоводческом комплексе планируют создать собственную базу для хранения урожая. В настоящее время региональной администрацией завершены переговоры о покупке плодохранилища стоимостью 20 млн рублей. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил порядка 60 млн рублей.



Напомним, что региональные власти в последние годы активно развивают садоводство на территории Тамбовской области. Так, В ‎‎2015–2017 годах поддержка садоводства осуществлялась в рамках федеральной и региональной программ. Из федерального бюджета в 2015 году на закладку и уход за многолетними насаждениями было выделено почти 182 млн рублей, а на мероприятия по раскорчевке многолетних насаждений – почти 5 млн рублей.

В этом году садоводами области планируется заложить свыше 600 га садов. В каждом муниципальном районе будут заложены сады площадью не менее 50 га. Для хранения выращенных плодов реконструируются старые и строятся новые плодохранилища.



По оценке экспертов, благодаря закладке новых садов, проведенной в предыдущие годы, в 2017 году валовой сбор плодов и ягод ожидается в количестве 40,5 тыс. тонн. Почти половина ожидаемого производства – товарная продукция (20 тыс. тонн). Перспектива вступления в период товарного плодоношения ранее заложенных садов позволяет к 2020 году ожидать валовой сбор во всех категориях хозяйств на уровне 60 тыс. тонн. Это позволит практически полностью обеспечить потребность населения области в плодах собственного производства. Региональные власти планируют создать крупный садоводческий комплекс «Сады Мичурина» площадью 1 тыс. га в Тамбовской области. Проект, в реализацию которого вложено порядка 60 млн рублей, представил заместитель губернатора Сергей Иванов в ходе выездного заседания комитета облдумы по аграрным вопросам, экологии и природопользованию совместно с фракцией партии «Единая Россия», сообщает ИА "Абирег" Реализация проекта фруктового садового комплекса с применением интенсивных технологий началась еще в прошлом году. На сегодняшний день уже освоено порядка 100 га земли. Заложено 33 га инверсивного сада с плотностью посадки 2 тыс. саженцев на гектар, создан питомник и маточник, что позволит обеспечить хозяйство районированным посадочным материалом. Новый комплекс будет оснащен автоматизированной системой полива.Кроме этого, в садоводческом комплексе планируют создать собственную базу для хранения урожая. В настоящее время региональной администрацией завершены переговоры о покупке плодохранилища стоимостью 20 млн рублей. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил порядка 60 млн рублей.Напомним, что региональные власти в последние годы активно развивают садоводство на территории Тамбовской области. Так, В ‎‎2015–2017 годах поддержка садоводства осуществлялась в рамках федеральной и региональной программ. Из федерального бюджета в 2015 году на закладку и уход за многолетними насаждениями было выделено почти 182 млн рублей, а на мероприятия по раскорчевке многолетних насаждений – почти 5 млн рублей.В этом году садоводами области планируется заложить свыше 600 га садов. В каждом муниципальном районе будут заложены сады площадью не менее 50 га. Для хранения выращенных плодов реконструируются старые и строятся новые плодохранилища.По оценке экспертов, благодаря закладке новых садов, проведенной в предыдущие годы, в 2017 году валовой сбор плодов и ягод ожидается в количестве 40,5 тыс. тонн. Почти половина ожидаемого производства – товарная продукция (20 тыс. тонн). Перспектива вступления в период товарного плодоношения ранее заложенных садов позволяет к 2020 году ожидать валовой сбор во всех категориях хозяйств на уровне 60 тыс. тонн. Это позволит практически полностью обеспечить потребность населения области в плодах собственного производства.



