К марту в Мичуринске созреют огурцы и помидоры Комментариев: 0



В декабре велась подготовка субстрата и произведен посев семян. В последних числах уходящего года было высеяно 7000 семян томата гибридов «Тореро», «Форонти», «Таганка» и 3 000 семян огурца гибридов «Яни» и «Данди». На днях выполнена пикировка сеянцев томата в минерально-ватные кубики, в которых они будут расти в условиях искусственного освещения до второй декады января.



Специалисты Мичуринского ГАУ используют новейшее компьютеризированное оборудование, благодаря чему период плодоношения удается продлить с марта по ноябрь. Предполагается, что в теплицах университета будет собрано 96 тонн томатов и 45 тонн огурцов. Как сообщили в местной администрации, уже в начале марта овощи будут доступны для жителей города. Весной в Мичуринске ожидается новый урожай огурцов и помидоров. В теплицах учебно-исследовательского комплекса университета запущен новый оборот экологически чистых овощных культур.В декабре велась подготовка субстрата и произведен посев семян. В последних числах уходящего года было высеяно 7000 семян томата гибридов «Тореро», «Форонти», «Таганка» и 3 000 семян огурца гибридов «Яни» и «Данди». На днях выполнена пикировка сеянцев томата в минерально-ватные кубики, в которых они будут расти в условиях искусственного освещения до второй декады января.Специалисты Мичуринского ГАУ используют новейшее компьютеризированное оборудование, благодаря чему период плодоношения удается продлить с марта по ноябрь. Предполагается, что в теплицах университета будет собрано 96 тонн томатов и 45 тонн огурцов. Как сообщили в местной администрации, уже в начале марта овощи будут доступны для жителей города.



