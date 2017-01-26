Патриарх Кирилл выступил против микрокредитования Комментариев: 0 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 января выступил с докладом в Государственной Думе, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Одной из тем выступления Кирилла стала проблема микрокредитования.



"Многие семьи в нашей стране пострадали от так называемых микрокредитов. Я знаю, что вы хорошо владеете этой темой, но считаю своим долгом тоже сказать несколько слов. Мелкие кредиты, краткосрочные займы предоставляются чаще всего малообеспеченным людям, которым 3-5 тысяч не хватает до зарплаты. Они берут кредит, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. Эти займы предоставляются без формальностей, но под огромные проценты, доходящие до нескольких сотен. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика — ростовщичество в самом хищническом своем проявлении. Нередко подобные кредиты даются страдающим алкогольной или наркотической зависимостью. Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества.



Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. В дореволюционной России людей, которые наживались за счет бедняков, метко называли мироедами. Подобные «бизнесмены» не могут быть названы иначе, чем мироедами, своей жадностью подрывающими саму идею общественной справедливости. Мне известно, что уже предпринят ряд мер по ограничению деятельности микрофинансовых организаций. Полагаю, эта работа должна быть продолжена. Взимание огромных процентов усугубляет общественное разделение и должно быть остановлено силой закона, который еще со времен античности называется искусством добра и справедливости. При этом потребности людей в получении небольших займов должны быть удовлетворены без их процентного ограбления в существующих масштабах. Мне приходилось в свое время принимать участие в работе международных организаций, и я хорошо знаком с замечательными инициативами по созданию банков для бедных в Индии. Иногда человеку достаточно 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без сумасшедших процентов, без того, чтоб закабалять людей. Эта инициатива была очень высоко оценена всеми, с кем мне приходилось ее обсуждать, и я считаю, что, может быть, следует ознакомиться с этим замечательным опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования". Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 26 января выступил с докладом в Государственной Думе, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Одной из тем выступления Кирилла стала проблема микрокредитования."Многие семьи в нашей стране пострадали от так называемых микрокредитов. Я знаю, что вы хорошо владеете этой темой, но считаю своим долгом тоже сказать несколько слов. Мелкие кредиты, краткосрочные займы предоставляются чаще всего малообеспеченным людям, которым 3-5 тысяч не хватает до зарплаты. Они берут кредит, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. Эти займы предоставляются без формальностей, но под огромные проценты, доходящие до нескольких сотен. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика — ростовщичество в самом хищническом своем проявлении. Нередко подобные кредиты даются страдающим алкогольной или наркотической зависимостью. Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества.Призываю Государственную Думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. В дореволюционной России людей, которые наживались за счет бедняков, метко называли мироедами. Подобные «бизнесмены» не могут быть названы иначе, чем мироедами, своей жадностью подрывающими саму идею общественной справедливости. Мне известно, что уже предпринят ряд мер по ограничению деятельности микрофинансовых организаций. Полагаю, эта работа должна быть продолжена. Взимание огромных процентов усугубляет общественное разделение и должно быть остановлено силой закона, который еще со времен античности называется искусством добра и справедливости. При этом потребности людей в получении небольших займов должны быть удовлетворены без их процентного ограбления в существующих масштабах. Мне приходилось в свое время принимать участие в работе международных организаций, и я хорошо знаком с замечательными инициативами по созданию банков для бедных в Индии. Иногда человеку достаточно 200 долларов, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без сумасшедших процентов, без того, чтоб закабалять людей. Эта инициатива была очень высоко оценена всеми, с кем мне приходилось ее обсуждать, и я считаю, что, может быть, следует ознакомиться с этим замечательным опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования".



