В Тамбове «Тотальный диктант» будет проходить сразу в десяти местах Комментариев: 0



Как сообщили в региональном управлении культуры и архивного дела, в этом году акция впервые выйдет за пределы областного центра. Так, «Тотальный диктант» пройдет в центральных библиотеках Сосновки и Бондарей. В Первомайском к диктанту присоединятся школьники и учителя среднего учебного заведения.



Родиной акции является Новосибирский государственный университет. Там будет находиться главная площадка «Тотального диктанта». Он пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран. 29 марта на официальном сайте проекта www.totaldict.ru открылась регистрация на площадки проведения диктанта. Тамбов готовится к проведению «Тотального диктанта». В этом году акция в городе пройдет в 10 местах. Без предварительной регистрации проверить свои знания по русскому языку можно будет в корпусе «Е» ТГТУ (Мичуринская, 112), центральной детской библиотеке им. С. Я. Маршака (Маяковского, 2) и Пушкинской библиотеке (Интернациональная, 17), где написать диктант смогут основная аудитория, а также маломобильные граждане. Здесь же в центре «Диалоги культур» студенты, изучающие русский язык как иностранный, напишут специальный адаптированный тест TruD, а тамбовчане смогут в полной мере сконцентрироваться на диктанте, пока с их детьми 3-10 лет занимаются аниматоры.Как сообщили в региональном управлении культуры и архивного дела, в этом году акция впервые выйдет за пределы областного центра. Так, «Тотальный диктант» пройдет в центральных библиотеках Сосновки и Бондарей. В Первомайском к диктанту присоединятся школьники и учителя среднего учебного заведения.Родиной акции является Новосибирский государственный университет. Там будет находиться главная площадка «Тотального диктанта». Он пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран. 29 марта на официальном сайте проекта www.totaldict.ru открылась регистрация на площадки проведения диктанта.



