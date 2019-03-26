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Власти Тамбова возьмут 200 миллионов в кредит
Сегодня, 14:05
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Дефицит бюджета Тамбова на 2019 год составит более 250 миллионов рублей. Доходная часть бюджета города благодаря дополнительным поступлениям из областного бюджета составит 6,44 млрд. рублей, а расходы – 6,70 млрд. рублей.
Деньги направят на строительство и ремонт дорог, жилищное строительство, увеличение количества мест в детских садах и другие городские программы.
Для того, чтобы найти недостающие деньги муниципальные власти решили взять кредит в размере 200 миллионов рублей. Большинство депутатов проголосовали за одобрение кредита. Внутренний долг Тамбова вырастет составит 2,733 млрд рублей. Это антирекорд среди всех муниципальных образований региона.
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