В Тамбовской области ростовские мошенницы «раскрутили» девочку на золото Комментариев: 0



О преступлении в полицию сообщила мама школьницы. Стражи порядка составили фоторобот подозреваемых. Был объявлен план «Перехват». На трассе «Тамбов-Пенза» в Гавриловском районе полицейские задержали автомобиль «ВАЗ-2114», в котором находились две жительницы Ростовской области, 29 и 30 лет. В отделе полиции они дали признательные показания, не отрицая свою вину.



Как сообщили в областном УМВД, все похищенное золото изъято. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Тамбовские полицейские по «горячим следам» задержали тандем мошенниц, обманувших в Тамбове девочку. Ребенок передал аферисткам золотые украшения на сумму порядка 355000 рублей под предлогом снятия порчи.О преступлении в полицию сообщила мама школьницы. Стражи порядка составили фоторобот подозреваемых. Был объявлен план «Перехват». На трассе «Тамбов-Пенза» в Гавриловском районе полицейские задержали автомобиль «ВАЗ-2114», в котором находились две жительницы Ростовской области, 29 и 30 лет. В отделе полиции они дали признательные показания, не отрицая свою вину.Как сообщили в областном УМВД, все похищенное золото изъято. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.



