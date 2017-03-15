|
В Тамбовской области ростовские мошенницы «раскрутили» девочку на золото
Вчера, 15:47
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовские полицейские по «горячим следам» задержали тандем мошенниц, обманувших в Тамбове девочку. Ребенок передал аферисткам золотые украшения на сумму порядка 355000 рублей под предлогом снятия порчи.
О преступлении в полицию сообщила мама школьницы. Стражи порядка составили фоторобот подозреваемых. Был объявлен план «Перехват». На трассе «Тамбов-Пенза» в Гавриловском районе полицейские задержали автомобиль «ВАЗ-2114», в котором находились две жительницы Ростовской области, 29 и 30 лет. В отделе полиции они дали признательные показания, не отрицая свою вину.
Как сообщили в областном УМВД, все похищенное золото изъято. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.