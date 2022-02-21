Гражданин стал жертвой «двойников» судебных приставов 0 К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратился житель Московской области, который указал, что судебными приставами-исполнителями Октябрьского районного отдела города Тамбова в отношении него необоснованно возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного

На остановках проверяют соблюдение масочного режима 0 В Тамбове на остановке пассажирского транспорта «Парк Победы» прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима. В рейде приняли участие сотрудники администрации города, регионального управления автомобильных дорог и транспорта, муниципальных учреждений «Аварийно-спасательная служба» и полиции.

Во дворах Тамбова демонтируют незаконные блокираторы 0 В Тамбове сотрудники «Спецтехуниверсала» освободили несколько дворов от незаконно установленных блокираторов. Демонтаж конструкций провели на улицах Советской, Тулиновской, Тамбов-4.

В Тамбове открылась новая касса приёма платежей за ЖКУ 0 В центре Тамбова рядом с бывшим кинотеатром «Модерн» в магазине «Пятёрочка» открылась новая касса приёма платежей за жилищно-коммунальные услуги АО «ТОСК».

В Тамбовской области продлили коронавирусные ограничения 0 По решению региональных властей в Тамбовской области продлили коронавирусные ограничения, в том числе они касаются деятельности кафе.

В Тамбове загорелась строящаяся школа 0 Вчера в Тамбове ночью произошел пожар в строящейся школе в микрорайоне «Телецентр» на севере областного центра. Загорелся утеплитель на кровле. Оперативно в 22:00 пожар локализован на площади 180 кв.м., работали четыре автоцистерны и автолестница.

В Тамбове проходит опрос о замене троллейбусов электробусами 0 Жителей города Тамбова просят высказать свою позицию насчет предложения властей заменить троллейбусы электробусами. Поучаствовать в опросе можно на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование» — «Опросы». Перед этим нужно пройти авторизацию.

Россельхозбанк увеличил кредитование фермеров 0 В Москве завершился 33-й съезд АККОР. Представители фермерских хозяйств, государственных органов власти и бизнес-структур обменялись мнениями по актуальным вопросам развития АПК. В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.

За неделю от коронавируса умерло более 60 человек 0 За прошлую неделю в Тамбовской области умерло от коронавируса 65 человек. Всего с начала эпидемии количество смертей измеряется тысячами человек.

В прошлом году было открыто 420 эскроу-счетов 0 По информации Банка России в прошлом году в Тамбовской области было открыто 420 счетов эскроу. Счет эскроу — это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом в частности в сфере строительства.

В Тамбове прошла Державинская лыжня 0 Вчера в парке «Дружбы» состоялась Державинская лыжня, посвящённая 85-летию образования Тамбовской области. На стадионе парка «Дружба» собрались школьники, студенты, преподаватели, выпускники, а также профессиональные спортсмены из Тамбовской, Московской, Воронежской, Тульской и других областей.

В Тамбове готовятся к пропуску паводковых вод 0 С наступлением теплой погоды Тамбов готовится к пропуску паводковых вод. В настоящее время специалисты МБУ «Спецдорсервис» очищают технические устройства ливневой канализации.

В Тамбовской области началась продолжительная оттепель 0 На выходных в Тамбовской области ожидается оттепель. Температура воздуха будет находиться в пределах +1…+4 °С.

Пасынок убитого Виктора Вакульчика отправлен под арест 0 Под стражу заключен 30-летний пасынок убитого заместителя начальника управления автодорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, который признался в убийстве отчима.

Родители учеников лицея № 29 просят возобновить учебный процесс 0 Затянулись ремонтные работы здания лицея № 29 в городе Тамбове. Капитальный ремонт здания должны были завершить в течение трёх месяцев (к работам приступили летом), то есть осенью прошлого года, потом сроки перенесли до конца 2021 года.

Владельцев объектов культурного наследия привлекают к ответственности 0 Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области привлекло к административной ответственности собственников двух зданий-объектов культурного наследия, в том числе владельца здания в Тамбове на пересечении улиц Красной и Октябрьской.

Депутаты поручили разобраться насчет повышения платы за отопление 0 На последнем заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты поручили изучить расчеты ресурсоснабжающих организаций, на основании которых были проведены начисления за отопление в январских платёжках тамбовчан. По мнению депутатов, необоснованный рост стоимости услуг ЖКХ недопустим.

По подозрению в убийстве замначальника управления дорог области задержали его пасынка 0 Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика, который в минувший понедельник был зарезан в подъезде дома, где он жил.

В Тамбовской области отремонтируют семь поликлиник 0 В текущем году в Тамбовской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения закупят новое оборудование и санитарный транспорт для поликлиник, отремонтируют семь поликлинических отделений.

Суды штрафуют за возложение цветов к памятнику В.И. Ленина 0 На днях Ленинский районный суд признал виновным депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова в совершении административного по ст. 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).