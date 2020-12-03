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Практически все жилищные и коммунальные услуги можно оплатить в одном месте
3 декабря 2020
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ПАО «ТЭСК» и АО «ТОСК» подписали соглашение о взаимодействии, в рамках которого с декабря 2020 года в расчётно-кассовых центрах АО «ТОСК» можно будет оплачивать, и передавать показания приборов учета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Таким образом, в кассах АО «ТОСК» можно оплатить практически все жилищные и коммунальные услуги.
Центры обслуживания АО «ТОСК» в городе Тамбове принимают клиентов по следующим адресам:
г.Тамбов, ул. Коммунальная, д. 21А (Центральный рынок)
г.Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10
г.Тамбов, ул. Мичуринская, д. 86
г.Тамбов, ул.Социалистическая, д. 9
г.Тамбов, ул. Советская, д. 161
г.Тамбов, ул. А.Бебеля/ул. Советская, д. 18/49
г.Тамбов, ул. Чичерина, д. 48А
г.Тамбов, ул. Агапкина, д. 25А
г.Тамбов, ул. Мичуринская, д. 118
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