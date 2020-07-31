Тамбовчане могут из дома оплатить услуги ЖКХ без комиссии Комментариев: 0



Также в разделе «Оплата» можно посмотреть текущие начисления и задолженность (при ее наличии), можно оплатить полностью (с учетом задолженности) или только текущие начисления. Там же можно увидеть историю операций, выполненных в личном кабинете. Раздел «Приборы учета» позволяет увидеть информацию об установленных приборах учета (история показаний, дата следующей поверки, среднемесячное потребление), внести или изменить показания приборов учета. Раздел «Настройки» позволяет привязать дополнительные лицевые счета, например, лицевые счета ваших пожилых родственников, изменить контактные данные, изменить способ доставки платёжных документов, сменить пароль.



Личный кабинет потребителя АО «ТОСК» расположен по адресу https://lk.tosk.tmb.ru и доступен как с компьютера, так и с мобильного телефона. Акционерное общество «ТОСК» предлагает тамбовчанам новый сервис, благодаря которому можно оплатить все услуги ЖКХ, не выходя из дома и без комиссии, а также быстро и безопасно передавать показания приборов учёта. «Личный кабинет» - это множество функций у вас под рукой. Здесь можно оплатить все услуги ЖКХ в квитанции, выпущенной расчётным центром АО «ТОСК» абсолютно без комиссии. Такой возможности нет даже в кассах-партнёрах управляющих компаний. Также в «Личном кабинете» можно передать показания индивидуальных приборов учёта. Чтобы начисления были корректными, делать это нужно до 25 числа каждого месяца.Также в разделе «Оплата» можно посмотреть текущие начисления и задолженность (при ее наличии), можно оплатить полностью (с учетом задолженности) или только текущие начисления. Там же можно увидеть историю операций, выполненных в личном кабинете. Раздел «Приборы учета» позволяет увидеть информацию об установленных приборах учета (история показаний, дата следующей поверки, среднемесячное потребление), внести или изменить показания приборов учета. Раздел «Настройки» позволяет привязать дополнительные лицевые счета, например, лицевые счета ваших пожилых родственников, изменить контактные данные, изменить способ доставки платёжных документов, сменить пароль.Личный кабинет потребителя АО «ТОСК» расположен по адресу https://lk.tosk.tmb.ru и доступен как с компьютера, так и с мобильного телефона.



