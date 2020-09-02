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На Центральном рынке открыли пункт приема платежей за услуги ЖКХ
Сегодня, 09:51
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В Тамбове открывается всё больше пунктов приёма платежей за жилищно-коммунальные услуги. Очередной пункт приема платы расчётного центра АО «ТОСК» открыли в здании крытого рынка.
Всего на территории областного центра действует девять пунктов АО «ТОСК», где можно оплатить любые услуги ЖКХ и платёжные документы, в том числе ТОГУП «ЕРЦ», АО «Газпром газораспределение Тамбов», как наличным, так и безналичным расчетом.
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