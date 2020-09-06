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» » Оплатить услуги ЖКХ можно будет через приложение

Оплатить услуги ЖКХ можно будет через приложение

Сегодня, 09:02
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Оплатить услуги ЖКХ можно будет через приложение Расчетный центр АО «ТОСК» выпустил приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг «Энергия+», которое можно скачать бесплатно в Google Play и Apple Store.

Посредством приложения можно оплачивать жилищно-коммунальные услуги без комиссии любой банковской картой любого банка РФ и получать официальный чек в электронном виде, предоставлять показания приборов учета коммунальных ресурсов.
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Сегодня, 09:15
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Оплатить услуги ЖКХ можно будет через приложение

Сегодня, 09:02
0
Расчетный центр АО «ТОСК» выпустил приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг «Энергия+», которое можно скачать бесплатно в Google Play и Apple Store.

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Вчера, 10:13
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В среду на трассе «Орёл – Тамбов» на территории Петровского района произошло страшное дорожно-транспортное происшествие.

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1 сентября 2020
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