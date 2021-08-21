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В Тамбове работает 17 касс с возможностью безналичной оплаты платежей

Сегодня, 09:07
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В Тамбове работает 17 касс с возможностью безналичной оплаты платежейТеперь на территории города Тамбова действует 17 касс АО «ТОСК» с возможностью безналичной оплаты платежей за услуги ЖКХ. Платежи от граждан теперь принимаются в нескольких торговых центрах и на фермерском рынке в северной части Тамбова.

Кроме того, онлайн оплата услуг ЖКХ без комиссии доступна в личном кабинете.

Фото: pixabay.com
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