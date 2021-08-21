В Тамбове работает 17 касс с возможностью безналичной оплаты платежей 0 Теперь на территории города Тамбова действует 17 касс АО «ТОСК» с возможностью безналичной оплаты платежей за услуги ЖКХ.

В Тамбовскую область придёт резкое похолодание 0 После аномальной жары температура воздуха в Тамбовской области резко снизится до 22-24 градусов выше нуля.

В областном центре продолжают борьбу с незаконными парковками 0 Представителями контрольного комитета администрации Тамбова и городскими специализированными службами были демонтирован самовольно установленный шлагбаум во дворах и ликвидирована парковка на зелёной зоне.

В Тамбове загорелся газовый автобус 0 Вчера в Тамбове загорелся пассажирский газовый автобус.

Артем Александров: «В Тамбове не должно быть забытых окраин» 0 На днях депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров провел встречу с жителями микрорайона «ТЭЦ» города Тамбова.

В Тамбовской области остро стоит проблема нехватки врачей-педиатров 0 В сельской местности в Тамбовской области наблюдается нехватка детских врачей. Это доказывает многочисленные обращения жителей области на сайт «Прямая линия». Проблема актуальна и для пригорода Тамбова.

Россельхозбанк предлагает новый вклад для пенсионеров «Моё время» 0 Россельхозбанк расширяет линейку сберегательных продуктов и предлагает клиентам новый рублевой вклад - «Моё время». Депозит могут открыть лица уже получающие трудовую или социальную пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца. Процентная ставка составляет до 7%

В регионе запрещаются публичные и массовые мероприятия 0 В постановление администрации Тамбовской области о введении режима повышенной готовности внесли очередные изменения. В настоящее время в Тамбовской области запрещаются публичные и массовые мероприятия, но разрешили проводить общие собрания собственников жилья.

После 10 лет строительства «Тамбовский Артек» примет первых отдыхающих 0 Оздоровительный лагерь в селе Караул Инжавинского района, строящийся вот уже 10 лет, обрел законченный облик.

Россельхозбанк снижает ставки по программе «Ипотека по двум документам» 0 Россельхозбанк улучшает условия оформления кредита по программе «Ипотека по двум документам». Ставки по этому продукту снижены на 0,2-4,8 п.п. в зависимости от категории клиента и типа недвижимости.

Подростка за опасное поведение отправят в закрытое учреждение 0 Суд поместил подростка в специальное учебно - воспитательное учреждение за опасное поведение.

В Тамбовской области установлен показатель по зарплате в размере 34120 рублей 0 Вчера на заседании Тамбовской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений был установлен показатель по зарплате в размере 34120 рублей.

Жителя Рассказово арестовали за комментарий в соцсетях 0 Суд назначил наказание в виде административного ареста жителю города Рассказово, которого признали виновным в совершении правонарушения по ст. 20.3.1. КоАП (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц).

В Тамбове обрушилась стена жилого дома по улице Октябрьской 0 Сегодня ночью на улице Октябрьской Тамбова произошло обрушение стены жилого дома. В двухэтажном здании 1917 года постройки находились люди, к счастью, никто не пострадал.

Россельхозбанк в Тамбове на четверть увеличил объем льготного кредитования АПК за 1 полугодие 2021 года 0 В управлении сельского хозяйства Тамбовской области состоялось рабочее совещание с представителями кредитных организаций по вопросам реализации механизма льготного кредитования в 2021 году в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 №1528. В совещании приняла участие заместитель директора

Выпуск квалифицированной электронной подписи ФНС России 0 С 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов в соответствии с законодательством об электронной

Около ФАПа сожгли вакцины против коронавирусной инфекции 0 В селе Павлодар Жердевского района сотрудники полиции обнаружили рядом со зданием фельдшерского пункта в очаге прогоревшего костра 32 ампулы вакцины против коронавирусной инфекции.

Жители ряда домов в Тамбове на полтора месяца останутся без горячей воды 0 С 16 августа до 30 сентября, будет прекращена подача горячего водоснабжения в дома по четырем улицам в городе Тамбове. Без воды останутся жильцы следующих домов

Суд отказался снимать с выборов трёх кандидатов в Госдуму 0 Тамбовский областной суд не снял с выборов в Государственную Думу РФ кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Яблока» по иску жителя Подмосковья Павла Ханжинова, который также идет по округу № 177.

Открылась выставка бездомных собак «Хочу домой» 0 В Тамбове на территории дома-усадьбы Асеевых открылась фотовыставка выставка бездомных собак «Хочу домой» (0+). Стоит отметить, что организаторы акции сделали удобную навигацию на фото, которая позволит пройти на сайт учреждения и увидеть фото и видео всех животных.