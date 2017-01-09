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Почему в зоопарке Воронежа усыпили 141 птицу?
9 января 2017
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Воронежский зоопарк им. А.С. Попова принял решение усыпить всех птиц из-за их массовой гибели, которая началась в период Новогодних праздников, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Воронежской области.
По данному факту прокуратура проводит проверку. По предварительным данным, причина мора - птичий грипп. Среди погибших пернатых имеются и краснокнижные виды.
Для предотвращения распространения инфекции было принято решение усыпить всех пернатых питомцев зоопарка. На сайте зоопарка есть объявление о том, что он закрыт на неопределенный срок по техническим причинам. В воронежском зоосаду содержалось 44 вида птиц, 7 из которых занесены в Красную книгу.
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