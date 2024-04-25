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В Тамбовской областной картинной галерее открылась выставка китайской живописи
Вчера, 09:13
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В Тамбове в областной картинной галерее состоялось открытие выставки китайской живописи под названием «Под знаком бирюзового дракона» (0+). , организованной общественниками из Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы и Тамбовского центра сотрудничества с странами Азии «Белый Слон».
На выставке представлены работы российских художниц Анны Донченко и Натальи Егоровой, выполненные в традиционных китайских техниках «гунби» и «сеи».
Открытие выставки приурочено к 75-летию образования Китайской Народной Республики и установлению дипломатических отношений между Россией и Китаем в 1949 году. Это также подчеркивает значение культурных связей в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
Анна Донченко является научным сотрудником Центра изучения культуры Китая Института Китая и современной Азии РАН, а также членом Центрального Правления Общества российско-китайской дружбы. Наталья Егорова — ученица Анны Ильиничны и наша землячка. Обе художницы участвовали во многих международных выставках и конкурсах как в России, так и в Китае.
В церемонии открытия выставки приняли участие министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев, ректор ТГМПИ имени С.В.Рахманинова, директор по стратегическим коммуникациям ТГУ имени Г.Р.Державина, заместитель ТРО ОРКД Дмитрий Сельцер, а также председатель Центра «Белый Слон» Дмитрий Кребс.
После открытия выставки все желающие смогли послушать лекцию, посвященную 160-летию китайского художника Ци Байши.
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