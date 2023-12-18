В Тамбове состоялась лекция Юрия Тавровского, посвящённая 130-летию Мао Цзэдуна Комментариев: 0



Послушать лекцию пришли историки и политологи Державинского университета, студенты и аспиранты, а также граждане, интересующиеся Китаем.



Юрий Вадимович как прекрасный рассказчик, погрузил слушателей в относительно недавнюю историю Китая, показав Председателя Моа с разных сторон, а также отметив его неоценимый вклад в объединение страны и постановку её на рельсы социализма, который позволил Китаю развиваться и стать великой державой мирового уровня. Не были забыты и реформы, запущенные в КНР 45 лет назад под началом, Дэн Сяопина, была дана прагматичная оценка их результатов и анализ эффективности, а вместе с тем обзор парадигм, выстраиваемых современным руководством компартии Китая под лидерством Си Цзиньпина.



Юрий Тавровский за более чем 50 лет работы в Китае и Японии, а также на ниве международной журналистики и дипломатии, накопил богатейший опыт и знания, которые позволяют видеть происходящие политические процессы с разных сторон и давать им объективную оценку. В своих вопросах слушатели коснулись и тем современности, особенно в разрезе российско-китайских отношений. Было отмечено, что Китай фактически создал новую формацию, новый уклад, во многом более эффективный, чем классический социализм и капитализм.



Интересный вывод подытожил лекцию и обсуждения — России можно и нужно использовать китайский опыт построения социально-экономических и политических отношений, но не копируя социализм с китайской спецификой, а разрабатывая свой, ища свою, российскую, специфику. В Тамбовском государственном университете имени Державина состоялась лекция известного российского востоковеда Юрия Тавровского, приглашённого общественниками из Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы и Центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон».Послушать лекцию пришли историки и политологи Державинского университета, студенты и аспиранты, а также граждане, интересующиеся Китаем.Юрий Вадимович как прекрасный рассказчик, погрузил слушателей в относительно недавнюю историю Китая, показав Председателя Моа с разных сторон, а также отметив его неоценимый вклад в объединение страны и постановку её на рельсы социализма, который позволил Китаю развиваться и стать великой державой мирового уровня. Не были забыты и реформы, запущенные в КНР 45 лет назад под началом, Дэн Сяопина, была дана прагматичная оценка их результатов и анализ эффективности, а вместе с тем обзор парадигм, выстраиваемых современным руководством компартии Китая под лидерством Си Цзиньпина.Юрий Тавровский за более чем 50 лет работы в Китае и Японии, а также на ниве международной журналистики и дипломатии, накопил богатейший опыт и знания, которые позволяют видеть происходящие политические процессы с разных сторон и давать им объективную оценку. В своих вопросах слушатели коснулись и тем современности, особенно в разрезе российско-китайских отношений. Было отмечено, что Китай фактически создал новую формацию, новый уклад, во многом более эффективный, чем классический социализм и капитализм.Интересный вывод подытожил лекцию и обсуждения — России можно и нужно использовать китайский опыт построения социально-экономических и политических отношений, но не копируя социализм с китайской спецификой, а разрабатывая свой, ища свою, российскую, специфику.



