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Центр «Белый Слон» продолжает знакомить тамбовчан с культурой Китая
Сегодня, 09:19
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В первый день зимы в тамбовской городской библиотеке имени Боратынского студенты педагогического колледжа собрались на встречу со специалистами Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» и китайскими студентами ТГУ имени Державина, чтобы познакомиться с китайской поэзией в рамках проекта «Клуб любителей китайской литературы имени Сяо Саня».
Руководитель Центра «Белый Слон» рассказал об особенностях классического китайского стихосложения, отличающего его от русской и западной поэзии. В качестве иллюстрации он прочитал собравшимся отрывок из классического китайского романа Цао Сюэциня «Сон в красном тереме», в котором барышня Дайюй со служанкой Сянлин обсуждают принципы написания стихов.
Благодаря участию в мероприятии китайских студентов и магистрантов факультета филологии и журналистики Державинского университета, участники мероприятия смогли послушать китайскую поэзию в оригинале на китайском языке. Гости из КНР почитали на двух языках знаменитого китайского поэта танской эпохи Ли Бо и почти нашего современника Мао Цзэдуна, который тоже писал стихи в классическом стиле.
В завершение Хэ Цзыи продемонстрировала принцип сложения двустиший — жанра китайской поэзии, широко используемого в парных надписях, которыми украшают входы домов на праздник весны (китайского нового года).
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