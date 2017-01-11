Белгородский губернатор омолодил «Единую Россию» Комментариев: 0

Замгубернатора Белгородской области Наталия Полуянова утверждена секретарем реготделения ЕР. Она сменила на этом посту сенатора Ивана Кулабухова, который руководил местными единороссами 13 лет. Эксперты видят в смене лидера отделения ЕР подготовку главы региона Евгения Савченко к выборам губернатора в 2017 г. Они также отмечают, что появление Полуяновой во главе ЕР – это желание Савченко обновить местные элиты и сделать региональную партячейку более открытой и креативной, сообщает



В Белгородской области сменили лидера регионального отделения «Единой России». Руководивший местными единороссами 13 лет сенатор Иван Кулабухов не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок. В ЕР пояснили, что смена лидера вызвана рекомендацией федерального руководства партии не выбирать на посты секретарей депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.



На освободившийся пост были предложены две кандидатуры – замгубернатора Белгородской области Наталья Полуянова и руководитель управления молодежной политики региона Андрей Чесноков. В ходе тайного голосования большинством голосов новым секретарем реготделения была утверждена Полуянова.



Эксперты не исключают, что появление подчиненного губернатора во главе местных единороссов говорит о подготовке областных властей к выборам губернатора, которые пройдут в следующем году. В частности, руководитель центра социально-политических исследований и проектов, политтехнолог Сергей Поляков сказал «Клубу Регионов»: «К выборам губернаторов, которые назначены на следующий год, начали готовиться даже не сейчас, а за год. Здесь также играет роль, что после выборов в Госдуму значение ЕР в политической жизни общества начинает возрастать. Сейчас Госдума приобретает достаточно серьезное влияние. И поскольку ЕР в Госдуме большинство, роль партии в политической жизни России будет возрастать. Учитывая этот фактор и то, что идет подготовка к выборам губернатора, появление подчиненного губернатора на посту секретаря местного отделения ЕР выглядит вполне логично».



Политолог, завкафедрой социально-гуманитарных дисциплин воронежского филиала РЭУ имени Плеханова Дмитрий Нечаев в появлении Полуяновой на посту секретаря реготделения ЕР видит желание Савченко обновить местные элиты: «Полуянова – это представитель новой генерации. Она по возрасту очень молодая, но прошла многие необходимые ступени. Мне кажется, что Полуянова – это определенное обновление статусных должностей в Белгородской области. То, что практические все губернаторы концентрируют ключевые политические должности за счет своих людей, – это не новость, а обыденная практика. Я полагаю, что за этим шагом в отношении Полуяновой стоит желание губернатора Евгения Савченко обновить работу ЕР, сделать ее ближе к народу, сделать ее более креативной».



По мнению Нечаева, именно обновление элит в Белгородской области может быть одним из условий сохранения Савченко должности губернатора: «Савченко пока необходим. А определенное средство от возможного застоя – это обновление элиты. И как раз появление Полуяновой означает, что Савченко обеспечивает приток свежей крови. Он меняется сам и меняет свою команду. К тому же, если исходить из того, какой запрос у населения Белгородской области, здесь ответ однозначный – Савченко. С ним жители региона связывают дальнейшее улучшение качества их жизни. Население видит его конкретные результаты. Савченко работает с 1993г., но по динамике он даст фору многим молодым. Востребованность Савченко среди населения высока. Я думаю, что он может еще эффективно поработать один срок. Любые иные варианты могут оказать разрушительное воздействие на Белгородскую область. Савченко быстро меняется, он активен к интеграции новых идей». Замгубернатора Белгородской области Наталия Полуянова утверждена секретарем реготделения ЕР. Она сменила на этом посту сенатора Ивана Кулабухова, который руководил местными единороссами 13 лет. Эксперты видят в смене лидера отделения ЕР подготовку главы региона Евгения Савченко к выборам губернатора в 2017 г. Они также отмечают, что появление Полуяновой во главе ЕР – это желание Савченко обновить местные элиты и сделать региональную партячейку более открытой и креативной, сообщает «Клуб Регионов» В Белгородской области сменили лидера регионального отделения «Единой России». Руководивший местными единороссами 13 лет сенатор Иван Кулабухов не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок. В ЕР пояснили, что смена лидера вызвана рекомендацией федерального руководства партии не выбирать на посты секретарей депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.На освободившийся пост были предложены две кандидатуры – замгубернатора Белгородской области Наталья Полуянова и руководитель управления молодежной политики региона Андрей Чесноков. В ходе тайного голосования большинством голосов новым секретарем реготделения была утверждена Полуянова.Эксперты не исключают, что появление подчиненного губернатора во главе местных единороссов говорит о подготовке областных властей к выборам губернатора, которые пройдут в следующем году. В частности, руководитель центра социально-политических исследований и проектов, политтехнолог Сергей Поляков сказал «Клубу Регионов»: «К выборам губернаторов, которые назначены на следующий год, начали готовиться даже не сейчас, а за год. Здесь также играет роль, что после выборов в Госдуму значение ЕР в политической жизни общества начинает возрастать. Сейчас Госдума приобретает достаточно серьезное влияние. И поскольку ЕР в Госдуме большинство, роль партии в политической жизни России будет возрастать. Учитывая этот фактор и то, что идет подготовка к выборам губернатора, появление подчиненного губернатора на посту секретаря местного отделения ЕР выглядит вполне логично».Политолог, завкафедрой социально-гуманитарных дисциплин воронежского филиала РЭУ имени Плеханова Дмитрий Нечаев в появлении Полуяновой на посту секретаря реготделения ЕР видит желание Савченко обновить местные элиты: «Полуянова – это представитель новой генерации. Она по возрасту очень молодая, но прошла многие необходимые ступени. Мне кажется, что Полуянова – это определенное обновление статусных должностей в Белгородской области. То, что практические все губернаторы концентрируют ключевые политические должности за счет своих людей, – это не новость, а обыденная практика. Я полагаю, что за этим шагом в отношении Полуяновой стоит желание губернатора Евгения Савченко обновить работу ЕР, сделать ее ближе к народу, сделать ее более креативной».По мнению Нечаева, именно обновление элит в Белгородской области может быть одним из условий сохранения Савченко должности губернатора: «Савченко пока необходим. А определенное средство от возможного застоя – это обновление элиты. И как раз появление Полуяновой означает, что Савченко обеспечивает приток свежей крови. Он меняется сам и меняет свою команду. К тому же, если исходить из того, какой запрос у населения Белгородской области, здесь ответ однозначный – Савченко. С ним жители региона связывают дальнейшее улучшение качества их жизни. Население видит его конкретные результаты. Савченко работает с 1993г., но по динамике он даст фору многим молодым. Востребованность Савченко среди населения высока. Я думаю, что он может еще эффективно поработать один срок. Любые иные варианты могут оказать разрушительное воздействие на Белгородскую область. Савченко быстро меняется, он активен к интеграции новых идей».



