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Тысячи жителей Пензы остались без тепла в мороз

Вчера, 10:35
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Тысячи жителей Пензы остались без тепла в мороз

Вечером в четверг, 26 января губернатор Иван Белозерцев лично проконтролировал ход ремонтных работ на местах разрывов теплотрасс в Пензе. Глава региона проверил насколько интенсивно идут работы, имеется ли в распоряжении ремонтных бригад необходимое число специалистов и техники, сообщает пресс-служба облправительства.

Иван Белозерцев сообщил журналистам, что в результате аварии на ТЭЦ-1, возникшей днем, на теплосетях произошли непредвиденные гидравлические удары, что привело к порывам и, как следствие, отключению подачи теплоносителя. «Ремонтные бригады работают в полном составе. Правительство Пензенской области и администрация Пензы оказали частной компании «Т-плюс», на объекте которой произошла авария, необходимую помощь», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что для усиления были привлечены ремонтные бригады и техника других ресурсоснабжающих организаций с целью выполнения работ в максимально сжатые сроки. «Главная задача - как можно быстрее отремонтировать сети, чтобы возобновить подачу тепла в жилые дома, детские сады, школы, больницы и другие учреждения. Все необходимое для устранения последствий ситуации есть. Нам нужно оперативно решить задачу», - резюмировал Иван Белозерцев.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проинформировал главу региона и представителей СМИ о том, что решение о работе школ и детских садов в пятницу будет принято городским оперативным штабом в ближайшие часы, как только будет понятен масштаб произошедших на сетях аварий и сложность их устранения.
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