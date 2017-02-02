В Саратовской области выключили Вечный огонь Комментариев: 0

В городе Новоузенск Саратовской области местные власти отключили Вечный огонь в целях экономии бюджетных средств. Активисты ОНФ, возмущенные этим решением, потребовали у губернатора Валерия Радаева разобраться в ситуации. Представитель Фронта в Саратове Людмила Бокова подчеркнула, что сложившаяся ситуация идет вразрез с общенациональной политикой по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи, сообщает РИА



Активисты ОНФ из Саратовской области обратились к губернатору Валерию Радаеву с требованием разобраться с ситуации, сложившейся в городе Новоузенске. Там местные власти в целях экономии бюджетных средств отключили Вечный огонь.



По словам сопредседателя саратовского штаба Общероссийского народного фронта Людмилы Боковой, оставлять без внимания такие новости нельзя. Она напомнила, что в этом году комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтении проект поправок к закону «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», которые наделяют органы государственной власти и местного самоуправления полномочиями по созданию, учету, паспортизации и содержанию мемориалов.



Представитель ОНФ подчеркнула, что сложившаяся в Новоузенске ситуация «идет вразрез с общенациональной политикой по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи», приводит слова Боковой пресс-служба Фронта. В городе Новоузенск Саратовской области местные власти отключили Вечный огонь в целях экономии бюджетных средств. Активисты ОНФ, возмущенные этим решением, потребовали у губернатора Валерия Радаева разобраться в ситуации. Представитель Фронта в Саратове Людмила Бокова подчеркнула, что сложившаяся ситуация идет вразрез с общенациональной политикой по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи, сообщает РИА «Клуб Регионов» Активисты ОНФ из Саратовской области обратились к губернатору Валерию Радаеву с требованием разобраться с ситуации, сложившейся в городе Новоузенске. Там местные власти в целях экономии бюджетных средств отключили Вечный огонь.По словам сопредседателя саратовского штаба Общероссийского народного фронта Людмилы Боковой, оставлять без внимания такие новости нельзя. Она напомнила, что в этом году комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтении проект поправок к закону «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», которые наделяют органы государственной власти и местного самоуправления полномочиями по созданию, учету, паспортизации и содержанию мемориалов.Представитель ОНФ подчеркнула, что сложившаяся в Новоузенске ситуация «идет вразрез с общенациональной политикой по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи», приводит слова Боковой пресс-служба Фронта.



