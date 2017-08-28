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Аграрии Липецкой области намолотили 2,6 млн. тонн зерновых
28 августа 2017
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Липецкие аграрии намолотили 2 млн. 600 тыс. тонн зерновых и зернобобовых Это почти на 600 тыс. тонн выше результатов аналогичного периода прошлого года. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, обмолочено 86% площадей. Средняя урожайность составляет 45,4 центнера с гектара, что на 7 центнеров с гектара выше, чем годом ранее.Убрано 94% озимой пшеницы. Средняя урожайность составляет 48 центнеров с гектара.
Пять районов Липецкой области уже приступили к уборке сахарной свеклы. Ход уборочной находится под личным контролем главы региона Олега Королева. Уборочная страда – один из самых ответственных этапов сельскохозяйственного года, считает глава региона Олег Королев. "Наши труженики всегда добивались высокого урожая, полностью обеспечивая область продовольственным зерном", - подчеркивает Олег Королев.
Недавно Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов поздравил главу администрации Липецкой области Олега Королева и всех тружеников села с успехами в уборке урожая. «Липецкая область на протяжении пяти лет подтверждает свои высокие достижения по производству высококачественного продовольственного зерна, которые стали возможными благодаря высокому профессионализму и самоотверженному ежедневному труду», - говорится в телеграмме, поступившей на имя главы региона Олега Королева. Александр Беглов пожелал Олегу Королеву и всем труженикам региона успехов и новых свершений во благо Родины!
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