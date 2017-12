В Подгоренском появилась новая транспортная магистраль

Unable to load Mainlink code. Directory is not writeable!

Участок автомобильной дороги «Восточный обход пгт. Подгоренский» 5 декабря был сдан в эксплуатацию с участием губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Вместе с главой региона на церемонии присутствовал председатель Совета директоров АО «ЕВРОЦЕМЕН

Загрузка. Пожалуйста, подождите...