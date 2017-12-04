В Подгоренском появилась новая транспортная магистраль Комментариев: 0



Обход вокруг поселка и путепровод через железную дорогу – насущный вопрос для жителей района. До запуска новой дороги большой трафик направления Павловск – Воронеж – Луганск проходил по центру поселка, где располагаются школы и больницы. Пропускная способность местных дорог не была рассчитана на загруженность тяжелым автотранспортом. Транспортная проблема приобрела особую актуальность в связи с пуском новой технологической линии по производству цемента мощностью 6 тыс. т клинкера в сутки на заводе АО «Евроцемент». В ходе ее пуска правительство Воронежской области и руководство компании договорились о совместном решении проблемы. Компания профинансировала проектирование и передала проектно-сметную документацию в областную собственность.



Расчетная скорость движения по новой дороге составляет 100 км/час, ширина проезжей части – 7 м, две полосы движения. Путепровод проходит через железнодорожные пути на участке протяженностью 219,49 м. Общая длина объездного пути составляет 7,8 километра. Стоимость объекта – 696 миллионов рублей. В ходе осмотра участка губернатор дал поручение проинформировать водителей о новом пути объезда.



– Будем считать, что этим объектом мы завершили сегодня сезон дорожных строительно-ремонтных работ и готовимся к следующему, – сказал Алексей Гордеев. – Достаточно редко у нас в провинции строятся объекты такого уровня. Теперь весь транспорт пойдет в объезд районного центра, и это улучшит экологическую ситуацию и будет способствовать решению проблемы безопасности. Одновременно это и подспорье для экономики района, для тех предприятий, которые здесь находятся. Губернатор напомнил, что в 2017 году объем работ по дорожному строительству и ремонту на 35% превысил показатель 2016 года. При этом качество региональных дорог существенно выросло. Участок автомобильной дороги «Восточный обход пгт. Подгоренский» 5 декабря был сдан в эксплуатацию с участием губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Вместе с главой региона на церемонии присутствовал председатель Совета директоров АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Филарет Гальчев, сообщает пресс-служба облправительства.Обход вокруг поселка и путепровод через железную дорогу – насущный вопрос для жителей района. До запуска новой дороги большой трафик направления Павловск – Воронеж – Луганск проходил по центру поселка, где располагаются школы и больницы. Пропускная способность местных дорог не была рассчитана на загруженность тяжелым автотранспортом. Транспортная проблема приобрела особую актуальность в связи с пуском новой технологической линии по производству цемента мощностью 6 тыс. т клинкера в сутки на заводе АО «Евроцемент». В ходе ее пуска правительство Воронежской области и руководство компании договорились о совместном решении проблемы. Компания профинансировала проектирование и передала проектно-сметную документацию в областную собственность.Расчетная скорость движения по новой дороге составляет 100 км/час, ширина проезжей части – 7 м, две полосы движения. Путепровод проходит через железнодорожные пути на участке протяженностью 219,49 м. Общая длина объездного пути составляет 7,8 километра. Стоимость объекта – 696 миллионов рублей. В ходе осмотра участка губернатор дал поручение проинформировать водителей о новом пути объезда.– Будем считать, что этим объектом мы завершили сегодня сезон дорожных строительно-ремонтных работ и готовимся к следующему, – сказал Алексей Гордеев. – Достаточно редко у нас в провинции строятся объекты такого уровня. Теперь весь транспорт пойдет в объезд районного центра, и это улучшит экологическую ситуацию и будет способствовать решению проблемы безопасности. Одновременно это и подспорье для экономики района, для тех предприятий, которые здесь находятся. Губернатор напомнил, что в 2017 году объем работ по дорожному строительству и ремонту на 35% превысил показатель 2016 года. При этом качество региональных дорог существенно выросло.



