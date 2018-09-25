В Липецкой экономической зоне открыли 22-й завод Комментариев: 0



В церемонии открытия приняли участие глава администрации Липецкой области Олег Королев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, многочисленные деловые партнеры компании. Приветствуя участников торжества, Олег Королев подчеркнул, что это уже 22-е предприятие в ОЭЗ «Липецк». За последнее время регион шагнул далеко вперед в привлечении инвестиций, здесь созданы хорошие условия для бизнеса. Глава области поблагодарил инвесторов за сотрудничество и выразил уверенность в успехе дальнейшего взаимодействия.



«Динамичное развитие липецкой промышленной площадки стало результатом продуманной государственной политики на федеральном уровне, свидетельством эффективности общероссийского проекта создания ОЭЗ, реализованного при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина и Председателя Правительства страны Дмитрия Анатольевича Медведева», - заявил Олег Королев.



Реализация очередного инвестиционного проекта в ОЭЗ «Липецк» подтверждает продуктивность особых экономических зон как механизма привлечения инвестиций. «Особая экономическая зона «Липецк» - признанный лидер в работе с высокотехнологичными зарубежными компаниями. И открытие нового современного предприятия - значимое событие не только для региона, но и для отрасли в целом», - сказал на церемонии заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.



В свою очередь президент компании «Шлюмберже» в России и Центральной Азии Гёкхан Сайг отметил, что этот проект был бы невозможен без поддержки областных властей. Он поблагодарил команду Олега Королева и подчеркнул, что в сочетании с комплексной платформой планирования ресурсов предприятия высокотехнологичная липецкая площадка является основой для внедрения элементов «Индустрии 4.0». Она позволит достичь полной локализации производства электроцентробежных насосов, производимых компанией на смежном заводе в Тюмени.



Затем участники церемонии открытия, среди которых были представители власти, компаний-партнеров и предприятий региона, осмотрели производственные площадки. Завод площадью 12 тыс. квадратных метров включает литейный цех производительностью 4 тыс. тонн в год, цех механообработки производительностью 4 млн. деталей в год, участки лабораторного анализа, проектирования и испытаний. Готовая продукция будет поставляться на внутренний рынок для сборки и ремонта оборудования, а также на экспорт. В Липецкой области компания «Шлюмберже» открыла завод по производству установок электроцентробежных насосов. Новый завод стал 22-м предприятием, открывшимся в особой экономической зоне «Липецк». Инвестиционный проект общей стоимостью 3,8 млрд. рублей был утвержден в конце 2015 года и уже через год началось строительство на территории ОЭЗ. Особенностью предприятия является высокая автоматизация технологических процессов, которая позволяет повысить эффективность производства и получить стабильное качество готовой продукции, которая заменит импортные компоненты.В церемонии открытия приняли участие глава администрации Липецкой области Олег Королев, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, многочисленные деловые партнеры компании. Приветствуя участников торжества, Олег Королев подчеркнул, что это уже 22-е предприятие в ОЭЗ «Липецк». За последнее время регион шагнул далеко вперед в привлечении инвестиций, здесь созданы хорошие условия для бизнеса. Глава области поблагодарил инвесторов за сотрудничество и выразил уверенность в успехе дальнейшего взаимодействия.«Динамичное развитие липецкой промышленной площадки стало результатом продуманной государственной политики на федеральном уровне, свидетельством эффективности общероссийского проекта создания ОЭЗ, реализованного при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина и Председателя Правительства страны Дмитрия Анатольевича Медведева», - заявил Олег Королев.Реализация очередного инвестиционного проекта в ОЭЗ «Липецк» подтверждает продуктивность особых экономических зон как механизма привлечения инвестиций. «Особая экономическая зона «Липецк» - признанный лидер в работе с высокотехнологичными зарубежными компаниями. И открытие нового современного предприятия - значимое событие не только для региона, но и для отрасли в целом», - сказал на церемонии заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.В свою очередь президент компании «Шлюмберже» в России и Центральной Азии Гёкхан Сайг отметил, что этот проект был бы невозможен без поддержки областных властей. Он поблагодарил команду Олега Королева и подчеркнул, что в сочетании с комплексной платформой планирования ресурсов предприятия высокотехнологичная липецкая площадка является основой для внедрения элементов «Индустрии 4.0». Она позволит достичь полной локализации производства электроцентробежных насосов, производимых компанией на смежном заводе в Тюмени.Затем участники церемонии открытия, среди которых были представители власти, компаний-партнеров и предприятий региона, осмотрели производственные площадки. Завод площадью 12 тыс. квадратных метров включает литейный цех производительностью 4 тыс. тонн в год, цех механообработки производительностью 4 млн. деталей в год, участки лабораторного анализа, проектирования и испытаний. Готовая продукция будет поставляться на внутренний рынок для сборки и ремонта оборудования, а также на экспорт.



