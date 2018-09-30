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В Липецкой области может смениться губернатор
Сегодня, 08:23
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Губернатор Липецкой области Олег Королев может в ближайшее время уйти в отставку после 20 лет работы на посту губернатора. При Королеве региону удалось диверсифицировать экономику, снизив доходы от металлургии в два раза. В Липецкой особой экономической зоне работают 22 крупных предприятия.
При несомненных успехах экономики в последние годы Олег Королев отличался странными высказываниями о политике и социальной сфере. А само поведение политика уже давно не соответствовало требованиям 21 века.
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