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Путин назначил в Липецкую область варяга из Сбербанка
Вчера, 18:38
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Москва не нашла достойных кандидатов на пост губернатора Липецкой области в самом регионе. По замыслу советников Путина и самого президента для липчан лучшим губернатором будет вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов.
Как сообщает пресс-служба президента, Владимир Путин провёл встречу с Игорем Артамоновым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области.
В отличие от депрессивных регионов Дальнего Востока, где избиратели забаллотировали выдвиженцев Путина в Липецкой области московский банкир может выиграть губернаторские выборы. Главное новому врио найти общий язык с господином Лисиным.
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