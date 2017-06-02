«Останки несовершеннолетних находят каждый год» Комментариев: 0



Стражи порядка уличили ребенка в попрошайничестве, в то время как СМИ утверждают, что ребенок декламировал стихи бескорыстно, а его мать находилась неподалеку. Как бы там ни было, детское попрошайничество в России существует — как и множество других видов эксплуатации несовершеннолетних. О том, как обстоит дело с преступлениями против детей в нашей стране, кто наживается на несовершеннолетних и как маленьких невольников вызволяют из плена современных рабовладельцев, «Ленте.ру» рассказал президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.



Бизнес на детских смертях

«К сожалению, случаи эксплуатации детей, в том числе сексуальной, встречаются — причем как со стороны родственников, так и со стороны третьих лиц. Порой несовершеннолетних даже убивают, чтобы замести следы», — говорит наш гость.



По его словам, преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей, всегда имеют продолжение. Опыт волонтеров показывает: абсолютное большинство преступников, совершивших насилие в отношении детей, не останавливаются на одном эпизоде. Даже отбыв срок, такой преступник пойдет на новое нарушение закона — причем более тяжкое.



«Побывавший в тюрьме насильник не оставит ребенка в живых после преступления. Иногда это превращается в бизнес. Мы знаем, что есть видеоматериалы с насилием и убийством, за которые платят колоссальные деньги. Такие видео можно обнаружить на специальных площадках в даркнете», — рассказывает Дмитрий Второв.



Эксперт отмечает, что расследование подобных злодеяний — компетенция правоохранительных органов: волонтеры могут лишь помочь стражам порядка добытой собственными силами информацией. В планах фонда «Поиск пропавших детей» — организация специальных («зеленых») комнат психологической помощи, где специалисты смогут работать с детьми в рамках следственных мероприятий. Идея проста: то, что ребенок по тем или иным причинам не может рассказать следователю, он, возможно, поведает волонтеру или психологу.



Бродячие садисты

«Судя по раскрытым делам, некоторые из тех, кто совершал преступления против детей, делали это случайно и спонтанно. Ехал на автомобиле, увидел ребенка, схватил его и увез. Поимка такого преступника — большое везение. При этом по историям исчезновения некоторых детей, которых мы ищем до сих пор, можно предположить, что существуют некие "гастролеры", которые катаются по стране и охотятся на детей. Организованы они как-то или это негодяи-одиночки, для нас пока загадка. Но этим, как мне кажется, стражи порядка должны заняться обязательно», — рассуждает Дмитрий Второв.



Порой несовершеннолетние сами уходят из дома. Волонтер вспоминает мальчика, взятого в семью из детского дома. Усыновитель постоянно его избивал, и подросток подался в бега. Когда его нашли, он попросил, чтобы его вернули обратно в детский дом — только не к опекуну.



«Преступники, совершающие насилие над детьми, все очень разные. По нашему опыту, в основном у них среднее образование, но есть и те, кто окончил высшие учебные заведения. Зачастую они тонкие психологи-самоучки. Абсолютно неприметны. О таких говорят: "Я этого соседа давно знаю и никогда бы не подумал". Может быть хорошим семьянином, отцом детей, гулять с ними под восторги мамаш — и тайно совершать страшные вещи. Более того, сегодня преступления в отношении детей совершают и женщины самых разных возрастов. Поэтому традиционный образ — мужчина в сером плаще, роговых очках и с тяжелым взглядом — не имеет ничего общего с реальностью», — объясняет наш гость.



Волонтеры порой сталкиваются с вопиющими случаями, когда детей похищают и творят насилие над ними те, кого жертвы хорошо знают, — к примеру, соседи или родственники.



«Ребенок обязательно должен понимать, что родной человек — это исключительно папа и мама, больше никто. И если он идет к соседу или дальнему родственнику на часок, то должен обязательно известить об этом своих родителей», — подчеркивает эксперт.



Самый эффективный способ обезопасить детей — всегда знать, где они находятся и чем заняты. Недаром во многих странах детям до 12 лет не разрешено ходить куда бы то ни было без родителей.



Эхо арбатской истории

«Что касается истории на Арбате, то в первую очередь надо понимать: ребенок тут оказался жертвой обстоятельств. Главный вопрос — почему так произошло? На кадрах, опубликованных в сети, видно, что мальчик занимался попрошайничеством, а это наказуемое деяние. Но есть важный нюанс: беспризорник попрошайничает, чтобы себя прокормить. Ребенка из семьи посылают побираться, чтобы он кормил семью, а это эксплуатация несовершеннолетнего, серьезное правонарушение», — говорит Дмитрий Второв.



Эксперт отмечает: сегодня многие защитники детей опасаются, что арбатская история из-за общественного резонанса может выйти боком сотрудникам полиции. Теперь стражи порядка, сталкиваясь с эксплуатацией детей, наверняка задумаются, как вести себя, чтобы не вызвать возмущение общественности. Скандал на Арбате в конечном итоге может сыграть на руку «мафии нищих», наживающейся на несовершеннолетних.



«Вообще, тут немало латентных, скрытых преступлений, не очевидных на первый взгляд. Когда пропавшего ребенка находят, о том, что с ним было, узнают из его рассказа. Но далеко не всегда удается выяснить, где он на самом деле находился, чем питался и с кем общался. За этим может стоять не одно преступление», — рассказывает собеседник «Ленты.ру».



Наиболее беззащитны дети до 12 лет, чей психотип еще не сформировался до конца. Они экспериментаторы, им все интересно, и их легко завлечь заманчивыми обещаниями. К подросткам 14-16 лет это тоже относится, но в меньшей степени.



Многоликие жертвы

«По нашим данным, в России сложилась сеть перевалочных пунктов, где эксплуатируемые несовершеннолетние содержатся по 12-14 человек. Рейды в такие места полиция совершает под прикрытием ОМОНа, поскольку это просто опасно. Но, даже когда притон разгоняют, выяснить реальные родственные связи находившихся там тех детей непросто. Конечно, находятся те, кто выдает себя за родителей этих детей, подтверждая свои слова свидетельствами о рождении. Но ведь в этих документах нет ни фотографий, ни биометрических данных», — рассказывает волонтер.



Нередко по одному свидетельству о рождении «псевдородителям» выдаются совершенно разные дети, у которых отличается даже цвет глаз.



«Бывают совершенно чудовищные случаи. К примеру, в рейде по борьбе с попрошайками задерживают женщину с младенцем. Она говорит, что это мальчик Кирилл, ее сын. А при осмотре младенца выясняется, что это девочка. И задержанная тут же достает пачку свидетельств о рождении — и говорит: "Ой, нет, это Юлечка — я ошиблась"», — возмущается Дмитрий Второв.



Подобное сегодня возможно из-за правовых дыр. При родах на дому ребенка можно зарегистрировать в разных областях, получив несколько свидетельств о рождении. А годы спустя по этим документам на одного подростка оформляют разные паспорта…



«Из-за бардака с документами детей, попавших в руки злоумышленников, сложно идентифицировать. А ведь скелетированные останки несовершеннолетних находят каждый год. Мы предполагаем, что часть детей убивают в процессе попрошайничества», — говорит собеседник «Ленты.ру».



Анатомия эксплуатации

«Чтобы на детях можно было заработать, им нередко дают алкоголь или препараты расслабляющего характера. Я лично был свидетелем, когда одна из попрошаек пыталась разбудить младенца у себя на руках щипками и шлепками. Сами понимаете — малышей в нормальном состоянии так не будят. Врачи скорой помощи, которые приезжают при задержании попрошаек с детьми, осматривают несовершеннолетних только внешне — кровь на анализ не берут. Конечно, если состояние ребенка угрожающее, его отвезут в больницу. Но если по итогам визуального осмотра он здоров — трогать не будут», — объясняет Дмитрий Второв. Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России. На днях большой резонанс вызвала история с задержанием в самом центре Москвы, на Арбате, мальчика, который читал шекспировского «Гамлета», пишет «Лента.ру» Стражи порядка уличили ребенка в попрошайничестве, в то время как СМИ утверждают, что ребенок декламировал стихи бескорыстно, а его мать находилась неподалеку. Как бы там ни было, детское попрошайничество в России существует — как и множество других видов эксплуатации несовершеннолетних. О том, как обстоит дело с преступлениями против детей в нашей стране, кто наживается на несовершеннолетних и как маленьких невольников вызволяют из плена современных рабовладельцев, «Ленте.ру» рассказал президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.Бизнес на детских смертях«К сожалению, случаи эксплуатации детей, в том числе сексуальной, встречаются — причем как со стороны родственников, так и со стороны третьих лиц. Порой несовершеннолетних даже убивают, чтобы замести следы», — говорит наш гость.По его словам, преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией детей, всегда имеют продолжение. Опыт волонтеров показывает: абсолютное большинство преступников, совершивших насилие в отношении детей, не останавливаются на одном эпизоде. Даже отбыв срок, такой преступник пойдет на новое нарушение закона — причем более тяжкое.«Побывавший в тюрьме насильник не оставит ребенка в живых после преступления. Иногда это превращается в бизнес. Мы знаем, что есть видеоматериалы с насилием и убийством, за которые платят колоссальные деньги. Такие видео можно обнаружить на специальных площадках в даркнете», — рассказывает Дмитрий Второв.Эксперт отмечает, что расследование подобных злодеяний — компетенция правоохранительных органов: волонтеры могут лишь помочь стражам порядка добытой собственными силами информацией. В планах фонда «Поиск пропавших детей» — организация специальных («зеленых») комнат психологической помощи, где специалисты смогут работать с детьми в рамках следственных мероприятий. Идея проста: то, что ребенок по тем или иным причинам не может рассказать следователю, он, возможно, поведает волонтеру или психологу.Бродячие садисты«Судя по раскрытым делам, некоторые из тех, кто совершал преступления против детей, делали это случайно и спонтанно. Ехал на автомобиле, увидел ребенка, схватил его и увез. Поимка такого преступника — большое везение. При этом по историям исчезновения некоторых детей, которых мы ищем до сих пор, можно предположить, что существуют некие "гастролеры", которые катаются по стране и охотятся на детей. Организованы они как-то или это негодяи-одиночки, для нас пока загадка. Но этим, как мне кажется, стражи порядка должны заняться обязательно», — рассуждает Дмитрий Второв.Порой несовершеннолетние сами уходят из дома. Волонтер вспоминает мальчика, взятого в семью из детского дома. Усыновитель постоянно его избивал, и подросток подался в бега. Когда его нашли, он попросил, чтобы его вернули обратно в детский дом — только не к опекуну.«Преступники, совершающие насилие над детьми, все очень разные. По нашему опыту, в основном у них среднее образование, но есть и те, кто окончил высшие учебные заведения. Зачастую они тонкие психологи-самоучки. Абсолютно неприметны. О таких говорят: "Я этого соседа давно знаю и никогда бы не подумал". Может быть хорошим семьянином, отцом детей, гулять с ними под восторги мамаш — и тайно совершать страшные вещи. Более того, сегодня преступления в отношении детей совершают и женщины самых разных возрастов. Поэтому традиционный образ — мужчина в сером плаще, роговых очках и с тяжелым взглядом — не имеет ничего общего с реальностью», — объясняет наш гость.Волонтеры порой сталкиваются с вопиющими случаями, когда детей похищают и творят насилие над ними те, кого жертвы хорошо знают, — к примеру, соседи или родственники.«Ребенок обязательно должен понимать, что родной человек — это исключительно папа и мама, больше никто. И если он идет к соседу или дальнему родственнику на часок, то должен обязательно известить об этом своих родителей», — подчеркивает эксперт.Самый эффективный способ обезопасить детей — всегда знать, где они находятся и чем заняты. Недаром во многих странах детям до 12 лет не разрешено ходить куда бы то ни было без родителей.Эхо арбатской истории«Что касается истории на Арбате, то в первую очередь надо понимать: ребенок тут оказался жертвой обстоятельств. Главный вопрос — почему так произошло? На кадрах, опубликованных в сети, видно, что мальчик занимался попрошайничеством, а это наказуемое деяние. Но есть важный нюанс: беспризорник попрошайничает, чтобы себя прокормить. Ребенка из семьи посылают побираться, чтобы он кормил семью, а это эксплуатация несовершеннолетнего, серьезное правонарушение», — говорит Дмитрий Второв.Эксперт отмечает: сегодня многие защитники детей опасаются, что арбатская история из-за общественного резонанса может выйти боком сотрудникам полиции. Теперь стражи порядка, сталкиваясь с эксплуатацией детей, наверняка задумаются, как вести себя, чтобы не вызвать возмущение общественности. Скандал на Арбате в конечном итоге может сыграть на руку «мафии нищих», наживающейся на несовершеннолетних.«Вообще, тут немало латентных, скрытых преступлений, не очевидных на первый взгляд. Когда пропавшего ребенка находят, о том, что с ним было, узнают из его рассказа. Но далеко не всегда удается выяснить, где он на самом деле находился, чем питался и с кем общался. За этим может стоять не одно преступление», — рассказывает собеседник «Ленты.ру».Наиболее беззащитны дети до 12 лет, чей психотип еще не сформировался до конца. Они экспериментаторы, им все интересно, и их легко завлечь заманчивыми обещаниями. К подросткам 14-16 лет это тоже относится, но в меньшей степени.Многоликие жертвы«По нашим данным, в России сложилась сеть перевалочных пунктов, где эксплуатируемые несовершеннолетние содержатся по 12-14 человек. Рейды в такие места полиция совершает под прикрытием ОМОНа, поскольку это просто опасно. Но, даже когда притон разгоняют, выяснить реальные родственные связи находившихся там тех детей непросто. Конечно, находятся те, кто выдает себя за родителей этих детей, подтверждая свои слова свидетельствами о рождении. Но ведь в этих документах нет ни фотографий, ни биометрических данных», — рассказывает волонтер.Нередко по одному свидетельству о рождении «псевдородителям» выдаются совершенно разные дети, у которых отличается даже цвет глаз.«Бывают совершенно чудовищные случаи. К примеру, в рейде по борьбе с попрошайками задерживают женщину с младенцем. Она говорит, что это мальчик Кирилл, ее сын. А при осмотре младенца выясняется, что это девочка. И задержанная тут же достает пачку свидетельств о рождении — и говорит: "Ой, нет, это Юлечка — я ошиблась"», — возмущается Дмитрий Второв.Подобное сегодня возможно из-за правовых дыр. При родах на дому ребенка можно зарегистрировать в разных областях, получив несколько свидетельств о рождении. А годы спустя по этим документам на одного подростка оформляют разные паспорта…«Из-за бардака с документами детей, попавших в руки злоумышленников, сложно идентифицировать. А ведь скелетированные останки несовершеннолетних находят каждый год. Мы предполагаем, что часть детей убивают в процессе попрошайничества», — говорит собеседник «Ленты.ру».Анатомия эксплуатации«Чтобы на детях можно было заработать, им нередко дают алкоголь или препараты расслабляющего характера. Я лично был свидетелем, когда одна из попрошаек пыталась разбудить младенца у себя на руках щипками и шлепками. Сами понимаете — малышей в нормальном состоянии так не будят. Врачи скорой помощи, которые приезжают при задержании попрошаек с детьми, осматривают несовершеннолетних только внешне — кровь на анализ не берут. Конечно, если состояние ребенка угрожающее, его отвезут в больницу. Но если по итогам визуального осмотра он здоров — трогать не будут», — объясняет Дмитрий Второв.



