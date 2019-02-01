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Банда Арашуковых могла украсть газ на 30 миллиардов рублей
1 февраля 2019
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Сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.4 ст.309 УК РФ (давление на свидетеля), ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Он допрашивается в качестве обвиняемого. Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен. По данным следствия Арашуков причастен к совершению убийств заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника Президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в преступном сообществе.
Отец сенатора Рауль Арашуков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Согласно материалам уголовного дела, он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
В настоящее время в рамках работы по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики Следственным комитетом совместно с ФСБ России продолжается комплекс следственных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Ессентуках, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах. В проведении этих мероприятий задействованы более 200 следователей и оперативных сотрудников.
В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование по уголовному делу в отношении члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и иных лиц.
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