Новый рекорд по автокредитованию Комментариев: 0



Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2019 г. снизились на 3,6%, или на 4,771 тыс. шт., по сравнению с февралем 2018 г. и составили 128,406 тыс. автомобилей, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Продажи в январе 2019 г. выросли на 0,6%, а за январь-февраль 2019 г. продажи снизились на 1,8% до 231,470 тыс. машин.



По данным "Автостата", снижение продаж новых легковых автомобилей (без учета легких коммерческих) началось в январе. В январе было продано 94,36 тыс. автомобилей, что на 2,2% меньше, чем за январь 2018 г. В феврале снижение продолжилось - на 1,2%. В России доля кредитных автомобилей выросла с 54% в январе до 59% в феврале 2019 года, подсчитало Национальное бюро кредитных историй. Это новый рекорд, сообщает "Вести. Экономика" . При этом автомобильный рынок России вновь сокращается после двух лет роста: в феврале 2019 г. продажи впервые с марта 2017 г. снизились.Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2019 г. снизились на 3,6%, или на 4,771 тыс. шт., по сравнению с февралем 2018 г. и составили 128,406 тыс. автомобилей, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Продажи в январе 2019 г. выросли на 0,6%, а за январь-февраль 2019 г. продажи снизились на 1,8% до 231,470 тыс. машин.По данным "Автостата", снижение продаж новых легковых автомобилей (без учета легких коммерческих) началось в январе. В январе было продано 94,36 тыс. автомобилей, что на 2,2% меньше, чем за январь 2018 г. В феврале снижение продолжилось - на 1,2%.



