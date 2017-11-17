Областная сбытовая компания обанкротила крупнейшую управляющую компанию Комментариев: 0



Арбитражный суд области принял решение признать УК «ТИС» банкротом, сейчас общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, составляет 157 270 018 руб.



В управлении ООО «УК ТИС» находилось 499 домов в городе Тамбове общей площадью 249568.86 кв.м. преимущественно в Советском районе, что будет с обслуживанием многоквартирных домов после объявления банкротства сейчас трудно сказать. Отдельные эксперты считают, что под этими действиями скрывается передел рынка ЖКХ в городе Тамбове, так как не только УК «ТИС» имеет долги на сотни миллионов рублей.



На днях «Тамбовская областная сбытовая компания» уже фигурировала в СМИ, разместив на портале госзакупок заявку на покупку легкового автомобиля стоимостью 11 990 000 руб. Сбытовая компания принадлежит – Тамбовской сетевой компании, которая на четверть контролируется администрацией Тамбовской области. «Тамбовская областная сбытовая компания» обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Управляющая компания Тамбовинвестсервис», ссылаясь на наличие просроченной задолженности в размере более 20 млн. руб. Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы превышает 170 млн. руб., основной долг более 100 млн. за поставку тепловой энергии.Арбитражный суд области принял решение признать УК «ТИС» банкротом, сейчас общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, составляет 157 270 018 руб.В управлении ООО «УК ТИС» находилось 499 домов в городе Тамбове общей площадью 249568.86 кв.м. преимущественно в Советском районе, что будет с обслуживанием многоквартирных домов после объявления банкротства сейчас трудно сказать. Отдельные эксперты считают, что под этими действиями скрывается передел рынка ЖКХ в городе Тамбове, так как не только УК «ТИС» имеет долги на сотни миллионов рублей.На днях «Тамбовская областная сбытовая компания» уже фигурировала в СМИ, разместив на портале госзакупок заявку на покупку легкового автомобиля стоимостью 11 990 000 руб. Сбытовая компания принадлежит – Тамбовской сетевой компании, которая на четверть контролируется администрацией Тамбовской области.



