Подарок для тамбовчан за 2,5 млрд. рублей Комментариев: 0



На торжественной церемонии нынешний губернатор региона Александр Никитин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве этого спортивного объекта. Он отметил, что центр даст возможность развиваться спорту не только в Тамбовской области, но и в стране в целом.



Сам губернатор считает спорт дорогой к успеху. «Я знаю, что такое изнурительные тренировки, жаркий боксерский ринг. Поэтому я хочу пожелать вам упорно идти к поставленной цели и, конечно, добиться новых побед», - сказал Александр Никитин спортсменам.



В структуру центра входит целый комплекс сооружений – дворец спорта, крытый футбольный манеж и гостиничный блок. Здесь оборудован универсальный спортивный зал, оснащенный трибунами на 820 мест, спортивные залы для борьбы и бокса, несколько тренажерных залов и залов для занятий физической культурой. Рядом с ними расположился плавательный бассейн, пресс-центр, конференц-зал, административно-бытовые помещения, современный медицинский центр. В структуру этого современного комплекса входит также крытый футбольный манеж с полноразмерным футбольным полем (102х64 метров) с искусственным покрытием и трибунами на 1,5 тысячи посадочных мест.



При всей благостной картине у тамбовчан остается всего два вопроса: 1. Почему объект строился так долго? 2. Не слишком ли дорого стоит этот спортивный подарок? В Тамбове открыли центр единоборств имени Евгения и Сергея Артюхиных. Объект является долгостроем, его начали возводить в далеком 2014 году ещё при губернаторе Олеге Бетине. Как сообщает обладминистрация, общая стоимость строительства комплекса – около 2,5 млрд. рублей. Из них чуть больше 1 миллиарда рублей выделено из федерального бюджета.На торжественной церемонии нынешний губернатор региона Александр Никитин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве этого спортивного объекта. Он отметил, что центр даст возможность развиваться спорту не только в Тамбовской области, но и в стране в целом.Сам губернатор считает спорт дорогой к успеху. «Я знаю, что такое изнурительные тренировки, жаркий боксерский ринг. Поэтому я хочу пожелать вам упорно идти к поставленной цели и, конечно, добиться новых побед», - сказал Александр Никитин спортсменам.В структуру центра входит целый комплекс сооружений – дворец спорта, крытый футбольный манеж и гостиничный блок. Здесь оборудован универсальный спортивный зал, оснащенный трибунами на 820 мест, спортивные залы для борьбы и бокса, несколько тренажерных залов и залов для занятий физической культурой. Рядом с ними расположился плавательный бассейн, пресс-центр, конференц-зал, административно-бытовые помещения, современный медицинский центр. В структуру этого современного комплекса входит также крытый футбольный манеж с полноразмерным футбольным полем (102х64 метров) с искусственным покрытием и трибунами на 1,5 тысячи посадочных мест.



