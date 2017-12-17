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Тамбовская сетевая компания за год закупила семь люксовых иномарок
17 декабря 2017
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Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» (системный региональный оператор, обеспечивающий производство и поставку коммунальных энергоресурсов) за 2017 год закупило семь люксовых иномарок общей стоимостью свыше 10 млн. руб. В частности речь идет о поставках следующих автомобилей: Toyota Camry Exclusive (два автомобиля общая стоимость 3 282 000 руб.), Toyota Camry Элеганс (1 578 210 руб.), Toyota Camry Exclusive (1 649 200 руб.), Toyota Camry Престиж (1 745 000 руб.), Toyota Camry Люкс (1 954 000 руб.), Renault Duster (914 000 руб.) и д.р. Не говоря про закупки иномарок с пробегом.
На сайте АО «ТСК» написано, что миссия компания заключается в предоставлении потребителям бесперебойных и доступных услуг ЖКХ, тем самым, улучшая качество жизни населения, обеспечивая социальную стабильность и способствуя эффективному экономическому развитию хозяйствующих субъектов региона. Только не понятно, каким образом люксовые иномарки в большом количестве способствуют реализацией данной миссии.
Изначально Тамбовская сетевая компания была государственным областным предприятием, в 2005 г. преобразована в акционерное общество. Сейчас 75% акций компании принадлежит ООО «Трансэнергетическая компания» (место нахождения г. Москва) и 25% акций у Тамбовской области.
Ранее Тамбовская областная сбытовая компания разместила на портале госзакупок заявку на покупку легкового автомобиля стоимостью 11 990 000 руб.
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